Tour de France 2020 Le Colombien a souffert dans le dernier port et a perdu 59 secondes au classement général avec Roglic

Egan Bernal souffre de l’arrivée du Puy Mary .

Le colombien Egan bernal, qui ce vendredi était de 38 secondes au sommet de la Puy Mary, compliquant vos options pour revalider le Tour de France a remporté l’année dernière, a admis que les Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar sont plus forts que lui maintenant. “Je vais bien, mes chiffres sont parmi les meilleurs, mais il y en a d’autres qui sont meilleurs.”a déclaré le cycliste Ineos, qui a cédé la deuxième place au général pour Pogacar et maintenant il est à 59 secondes de Roglic.

“C’était une journée très dure, la dernière montée a été très rapide, nous avons essayé de faire la course difficile parce que je me sentais très bien, mais les autres étaient plus forts. Il faut l’accepter, quand les autres ont été meilleurs”, a insisté le Colombien.

Malgré cela, Bernal a assuré qu’il continuerait à se battre dans le reste du Tour pour récupérer des positions. Slovènes “Ils semblent les plus forts, ils sont tous les deux venus devant mais il faut rester calme et y aller jour après jour”il a commenté. “Nous avons perdu du temps mais nous devons être conscients qu’il y a deux coureurs qui sont très forts”il a insisté.