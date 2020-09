Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Landa, Pogacar, Alaphilippe … les réactions des protagonistes après l’étape 4

Derniers mètres de l’étape 4 du Tour. .

Egan bernal a réussi à être dans le groupe des 15 premiers, qui était dirigé par Primoz Roglic, bien que le Colombien soit arrivé sur son terrain. Bien sûr, le Colombien a regretté d’avoir donné les 10 secondes du bonus au Slovène.

«Ce n’est pas bon pour un autre coureur de vous sortir pendant quelques secondes, mais vous devez être très patient et être conscient que notre objectif est d’atteindre la troisième semaine sans renoncer à beaucoup de revenus, d’essayer après l’avoir récupérée en haute montagne “dit le coureur d’Ineos.

Bernal a terminé septième sur la ligne d’arrivée, le premier du Tour 2020, et est maintenant sixième au général, 17 secondes derrière le leader, le Français Julian Alaphilippe, et 10 derrière Roglic. “L’objectif était de minimiser le temps perdu et soyez aussi frais que possible jusqu’à la troisième semaine “, a insisté le Colombien. “Je pense que c’était une bonne montée pour voir comment les coureurs sont candidats pour le généralJe suis donc heureux d’atteindre l’objectif avec eux parce que cela a été très difficile », a déclaré Bernal.

Le français Julian Alaphilippe, qui a réussi à conserver le maillot jaune du Tour de France mardi après la première arrivée de l’édition, a assuré qu’il ressentait des sensations similaires à celles de l’an dernier et qu’ils avaient des jambes pour rivaliser avec les meilleurs.

“C’est difficile à comparer avec l’année dernière. Mais je suis en jaune et j’ai les jambes pour suivre le meilleur. Je peux être satisfait.”a assuré le pilote Deceuninck. “Cela aurait été spécial de gagner une deuxième étape, mais il reste encore beaucoup de Tour et Bien que je ne me fixe pas mon objectif de gagner le Tour, nous essaierons de garder l’avance le plus longtemps possible et chercherons d’autres victoires d’étape »Ai-je souligné.

Espagnol Mikel Landa (Bahreïn McLaren) considère que dans la bataille entre Jumbo Visma et Ineos, l’équipe britannique “adopte la lecture de ne pas encore montrer ses cartes”.

“Il y a un marquage entre Jumbo et Ineos, aujourd’hui d’autres ont dominé, mais l’équipe de Bernal domine le Tour depuis 2012 et la lecture qu’ils ont est de ne pas montrer leurs cartes maintenant”, a déclaré Landa à la ligne d’arrivée. Le leader de Bahreïn, qui est entré dans le but des Orcires avec le groupe principal, a commenté qu’Egan Bernal est “un coureur qui donnera son niveau la semaine dernière, plus profond et moins explosif que Roglic et Pogacar”.

La valeur espagnole: “Je vais mieux de l’inconfort dans les côtes, je respire mieux et nous verrons ce qui se passe dans deux jours avec une autre montée finale qui sera plus courte.”

slovène Tadej pogacar (Emirats Arabes Unis), deuxième classé sur la scène après son compatriote Primoz Roglic et nouveau leader de la jeunesse, signalé à l’objectif de Orcires Merlette que “porter le maillot blanc du Tour est quelque chose de très agréable”.

“Porter le maillot blanc sur le Tour est un très beau moment pour moi. Après avoir franchi la ligne, je ne savais pas si j’avais réussi ou non. Porter du blanc à la Vuelta était spécial, mais c’est encore plus vrai “, il a déclaré. Le troisième classé de la Vuelta 2019 a disputé la victoire à Roglic, mais le leader du Jumbo était intraitable.

«L’étape d’aujourd’hui n’a pas été si difficile, mais la partie finale était pleine. Roglic a été un peu plus rapide que moi au final, mais je suis content de mon résultat. L’équipe va bien. De la Cruz se remet toujours de sa chute, mais en mieux. La motivation est très élevée dans le groupe », a-t-il souligné.

Espagnol Marc Soler (Movistar) n’a pas eu un bon début de Tour entre chutes et temps perdu au classement général, mais il espère être “plus tard dans la phase finale” d’une course qui pour le moment “montre le Jumbo Visma comme un net dominant”.

“Enric Mas et Alejandro Valverde ont terminé aujourd’hui près des meilleurs et petit à petit nous nous améliorons. Au fil des jours, nous irons certainement plus loin. Il faut penser qu’il reste encore beaucoup de Tour, que cela ne fait que commencer, et quand on verra tout ce qu’on a, par exemple dans les Alpes … ce sera très, très dur », a-t-il dit.

Bien que le cycliste catalan ait perdu 1,17 minute au sommet d’Orcires Merlette avec le vainqueur, le Slovène Primoz Roglic, a souligné qu’il avait retrouvé de bons sentiments.

“C’est vrai que c’est difficile, mais au final j’ai un mois de ‘retard’, puisque l’idée initiale de la préparation était d’aller au Giro et finalement je suis venu sur le Tour. J’espère être aussi loin que possible dans la dernière étape du Tour., moi et mes pairs. Nous faisons confiance à Enric, il a déjà montré sa qualité et nous pensons qu’il peut être en avance, surtout lorsque la course avance », a-t-il déclaré.

Sur scène, il a commenté la vitesse du groupe lors de l’ascension finale: “Dans le dernier port, il est monté à mille heures … Jumbo-Visma a une fois de plus montré qu’ils sont clairement les dominateurs, comme nous l’avons vu à Dauphin, et nous ne pouvons qu’espérer qu’au cours de la semaine dernière, ils perdront de l’eau et la situation changera »