Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ineos, contraint de proposer une course plus agressive

Egan Bernal, lors de la présentation du Tour à Nice. . / EPA

Ineos a changé de visage pour affronter un autre Tour de France: le flegme britannique traditionnel devra faire place à un stratégie plus combative prendre leur chef, le colombien Egan bernal, en haut du podium.

Habitué à jouer avec le chronomètre de son côté, le équipe dirigée par Dave Brailsford arrive cette fois avec un grimpeur en tant que leader, ce qui changera la façon de fuir une équipe habituée à avoir un contre-la-montre comme leader des rangs.

Bernal lui-même l’a reconnu à Nice un jour avant le début du plus étrange Tour de l’histoire, organisé en septembre et au milieu d’énormes mesures de sécurité dues à la pandémie COVID-19.

“Je dois essayer de gagner du temps pour avoir un coussin l’avant-dernier jour, où normalement je perdrai du temps”, a déclaré le Zapaquirá, donnant une lettre de nature à la nouvelle mentalité de son équipe.

Les Britanniques excluent qu’ils chercheront bientôt à habiller leur leader en jaune, au cas où le Tour, en raison de la pandémie, se terminerait plus tôt que prévu. “Nous prévoyons une course de trois semaines, en aucun cas nous n’allons chercher le leadership sur la première montagne”Dit Brailsford.

Ineos ne pourra pas se contenter d’être la formation toute-puissante qui engourdit la course en attendant le coup de son leader, qui a normalement joué avec le temps en leur faveur.

Brailsford a également assuré que ces derniers temps, la façon de courir a changé, qu’elle est plus agressive et que ce Tour continuera dans cette tendance. “Vous attaquez plus tôt et vous attaquez plus”, a déclaré le cerveau de l’équipe Ineos, qui a prédit “une carrière très chargée depuis le début“avec” un chemin propice aux surprises “.

Le line-up britannique a hâte de se débarrasser de la sambénite qui les a hantés ces dernières années, celle d’une équipe au rythme soutenu qui laisse peu de place à l’aventure. Une renommée que cette édition veut mettre sur les épaules de la Géant, l’équipe néerlandaise avec deux des favoris, le slovène Primoz Roglic à l’avant-garde et aux hollandais Tom Dumoulin dans la chambre.

“C’est bien pour nous d’avoir une autre équipe de haut niveau, cela nous motive, nous allons pouvoir partager les responsabilités, nous n’aurons pas à tout faire nous-mêmes “, il a assuré Bernal, qui sait que les Jumbo sont supérieurs dans la lutte contre la montre.

Le Colombien a reconnu qu’il traînait douleur dans le dos depuis le dernier Dauphiné Et bien qu’il semble être en voie de guérison, il s’attend à être en pleine forme d’ici la troisième semaine.

L’Ineos a aussi une alternative au cas où Bernal ne serait pas à la hauteur: l’Équatorien Richard Carapaz, sauvé à la dernière minute pour la formation du Tour, bien qu’initialement devait être le leader du Giro d’Italia.

“Egan va bien, nous allons le soutenir jusqu’à la fin. Au cours de la course, nous verrons si nous devons faire un ‘plan B”, a déclaré l’ancien Movistar. Pendant ce temps, Carapaz se trouve être le grand lieutenant de Bernal, que l’équipe a voulu débarrasser de toute ombre des deux autres grandes stars de l’équipe, les Britanniques. Chris Froome et Geraint Thomas.

“Egan a gagné l’année dernière et mérite d’être le leader, les choses sont claires et la simplicité peut nous aider. Nous sommes à 100% pour essayer de faire gagner Egan », a déclaré Brailsford.

Ineos a ainsi renoncé à la dualité qui aurait ouvert la porte à Froome pour ajouter sa cinquième couronne au Tour. Après la chute qu’il a subie en Dauphiné l’an dernier, le Britannique semble avoir raté le train de rejoindre le petit club des quintuple champions.

Bernal, pour sa part, cherche sa deuxième couronne, même si à 23 ans le Colombien sait qu’il a le temps de se tailler un beau record. Lentement mais sûrement.