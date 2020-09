Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Colombien fait ses adieux à toutes ses possibilités lorsqu’il arrive à 7h21 de Pogacar

Egan Bernal souffre lors de la montée au Grand Colombier .

Le colombien Egan bernal a avoué ce dimanche qu’il a perdu “trois ans” de sa vie et qu’il n’opte plus pour monter sur le podium du Tour de France, après avoir franchi la ligne d’arrivée du Grand Colombier à plus de 7 minutes des Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar. «J’ai souffert depuis la première montée, je pense que j’ai perdu environ trois ans de ma vie sur l’étape d’aujourd’hui. J’espérais un miracle qui ne s’est jamais produit. J’ai tout donné, j’ai fait de mon mieux, les autres sont plus forts et Je ne pouvais pas les suivre, tu dois l’admettre “, a assuré le leader d’Ineos.

Le vainqueur de la dernière édition a assuré que le podium à Paris “n’est plus une option” et qu’il va désormais s’asseoir avec son équipe pour reconsidérer les objectifs. Même s’il a assuré qu’il souffrait de problèmes de dos depuis la première étape du Tour, une nuance qui n’est pas l’excuse qui explique la perte de temps.

“Ce n’est pas la meilleure façon de commencer le Tour, j’ai eu des maux de dos tous les jours, mais je ne reste pas à cause de ça, c’est plus mal aux jambes que mal au dos, bien que ce dernier soit quelque chose que je dois regarder”il a commenté.

Le Colombien, qui avait dit avoir un bon feeling ces derniers jours, a tenté de décrire ce qu’il ressentait ce dimanche sur le vélo: “Je ne dis pas que j’étais vide, mais c’était le sentiment, que je ne pouvais pas exiger tout ce dont j’avais besoin de mon corps. J’étais à la limite de ce que je ne pouvais pas passer, je ralentissais et allais bien, mais quand je voulais pousser le Le corps ne m’a pas laissé faire. C’est une mauvaise sensation, car il semble que l’on ne se pousse pas au maximum, mais quand on essaie, on se rend compte que le corps ne vous laissera pas. Jusqu’à ce qu’il éclate “.