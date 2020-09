Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Basque a perdu 1’21 ” vendredi

Depuis la nuit précédente, le vent frappe les vitres des favoris, perturbant leur sommeil. Ils ont été prévenus: Aeolus préparait quelque chose. Au début de la journée, toutes sortes de graphismes circulaient parmi les équipes expliquant quand et comment ça allait souffler avec plus de force. A la sortie de Castres, à un peu plus de 40 km de la ligne d’arrivée, un coup de vent pourrait jeter les rêves des principaux candidats.

Tous étaient en place sauf deux: Pogacar (qui a vécu une journée inconfortable en raison de plusieurs pannes) et Landa, qui n’était avec Colbrelli que parce que d’autres collègues aidaient Mohoric. Chaves, Mollema et Porte, dont le dossard pèse aussi mais que presque personne ne voit sourire à Paris, détournèrent le regard. “Juste dans la zone où nous devrions être plus vigilants, nous n’étions pas dans la bonne position. Une mauvaise position nous a amenés à perdre plus d’une minute, un mauvais équilibre”, a déclaré Gorazd Stangelj, directeur de Bahreïn, à l’issue de l’étape. . Il est énervé. Landa, qui a en partie sauvé la mise car il n’est “resté” que 1’21 “, a préféré ne pas donner sa version. Un autre jour de transition a de nouveau tronqué ses options. Vous le savez déjà: sur le Tour, rien ne se passe quand il le faut et vice versa.

Fatigué des critiques, le peloton a fait un grand spectacle dès la première minute. L’équipe Bora a durci la course de manière à désorienter la grande majorité des sprinteurs. Ewan, Kristoff, Nizzolo, Viviani, Bol et Bennett, ce dernier dont le rival de Sagan pour le maillot vert, ont été éliminés lors du premier échange. Les favoris ont été attentifs à la manœuvre de Bora, similaire à celle dans laquelle Cannondale de Sagan a joué en 2013 sur le chemin d’Albi, et ont été regroupés dans le premier secteur.

Dans le groupe de tête défilait l’infatigable De Gendt, échappatoire officiel de toute course à laquelle il participe. Depuis ses débuts sur le Tour 2011, il a accumulé 28 échappées, dont il en a résolu deux avec la victoire, au Chalet-Reynard et à Saint-Etienne en 2019.

Le succès de De Gendt face au potentiel des poursuivants était compliqué. C’était alors au tour d’Ineos, à 35 km de la ligne d’arrivée. Ils ont conspiré avec le vent pour aigrir Landa et Pogacar. Pendant ce temps, les sprinteurs survivants rêvaient de la tête: Sagan, Coquard, Van Aert et Boasson Hagen ils ont levé la main pour demander un tour. Le prix a été remporté par le Jumbo, en état de grâce. Yates a gardé le jaune et Sagan a récupéré le vert en récompense de tout le travail accompli par son peuple. Avec l’étape d’hier, le Tour est à nouveau le Tour.