Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le pilote Movistar connaît une formidable résurgence après deux semaines

Enric Mas à son arrivée au Grand Colombier .

Enric Mas, chef de la Movistar, il se sentait optimiste au sommet de la Grand Colombier après avoir été cinquième de l’étape et passe à la huitième place du général, 3,15 derrière le leader Primoz Roglic et 1,41 sur la troisième marche du podium: “Je quitte l’étape assez content. Il y a trois semaines j’étais à Dauphin et je n’ai pas pu tenir avec le peloton même pendant les 10 derniers kilomètres, et ici sur le Tour je monte progressivement des positions. Je suis huitième avant la pause, ce que je vais profiter et vraiment en profiter. Je dois rester concentré car la semaine prochaine est très, très difficile “.

Mais admet la supériorité des Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar, premier et deuxième au général, mais à partir de la troisième place désormais occupée par le Colombien Urne Rigoberto, n’observe pas de grandes différences. “Roglic et Pogacar sont au-dessus des autres, et les autres, certains jours on abandonne les uns et d’autres fois les autres. L’important pour la troisième semaine est de ne pas passer une mauvaise journée et de continuer à s’améliorer petit à petit. Les rivaux que nous avons devant ne le sont pas. imbattables, mais ils sont solides, même si nous avons déjà vu aujourd’hui que tout change d’un moment à l’autredit-il à l’issue de la 15e étape de ce Tour de France.

Dans sa deuxième expérience sur le Tour, l’Art rider de 25 ans reste impressionné par le niveau général de l’ensemble du peloton: «Cela montre que le seul grand objectif pour toutes les équipes était ce Tour, qui se déroulerait avant le Giro et la Vuelta et sans courses importantes comme les classiques avant, et tout le monde était rassasié. C’est pourquoi il a parlé, même s’il a pris un peu de mal , du rythme de l’équipe elle-même. Nous verrons comment les choses se passent dans la troisième semaine “.