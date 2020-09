Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les Movistar étaient optimistes lors d’une conférence de presse

Mas et Valverde lors de la conférence de presse ce lundi jour de repos

Les deux dirigeants de Movistar a assisté aux médias espagnols pendant la journée de repos du Tour de France.

“Je veux être le plus proche possible d’Enric. Dimanche, nous étions sur le point de pouvoir jouer la scène. Dimanche, le reste était supérieur mais mon partenaire voit qu’il va faire plus.”

«Dimanche, nous avons vu que lorsque Yates a commencé le Jumbo, il n’y a pas pensé et cela n’a duré que quelques mètres devant lui. Dès qu’il a voulu, Dumoulin l’a rattrapé. tenez-vous bien à la ligne d’arrivée. Non seulement le Jumbo mais nous allons tous bien, si le groupe va si vite, le fait de partir est une auto-immolation “.

Valverde en étant offensif: “Avoir un partenaire devant vous est toujours important. Au cas où votre moto tombe en panne ou que quelque chose se passe. Enric et moi sommes de stature similaire et si quelque chose arrive avec la moto, nous pouvons changer. Nous sommes calmes. L’équipe va de mieux en mieux bien qu’il en reste un. Semaine très difficile. On ne va pas dire qu’on va gagner le Tour mais on va monter les marches. Concernant la Coupe du Monde, je me vois que je m’améliore un peu à chaque fois. C’est peut-être une Coupe du Monde où je peux aller en tant que leader mais il y a des coéquipiers à moi qui Ils peuvent aussi être bons et nous pouvons jouer plusieurs tours. “

Pour déloger le Jumbo: “Ils ne vont pas me laisser partir en fuite pour rien, c’est aussi un gaspillage de force. Et les alliances entre le reste des équipes sont compliquées. C’est très dur pour tout le monde et ils peuvent avoir des faiblesses.”

En savoir plus sur la chute des fruits mûrs: “Chaque jour, il semble que l’on tombe et la troisième semaine, cela peut aussi arriver, même si j’espère que ce n’est aucun de nous.”