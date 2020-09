Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ils font le point le jour de repos

Les deux leaders du Movistar Team ont fait le point sur la première journée de repos de ce Tour de France.

Enric Mas sur l’objectif: “Les objectifs sont ambitieux, si on était dans la pommade jusqu’au dernier jour on s’installerait. J’aimerais quelque chose de plus du Top 10.”

Valverde et son défi: “Hier a été le meilleur jour que j’ai trouvé. En fin de compte, nous avons fait ce que nous pouvions et nous avons sauvé ce premier bilan du Tour. Nous devons être heureux. Je voudrais remporter une victoire, mais nous irons au jour le jour. Voyons comment fait Enric. et comment suis-je moi aussi ».

Valverde sur son état: “Je voudrais aller mieux et ça va très vite. Il y a une équipe dominante qui est le Jumbo. Chaque jour je me sens un peu mieux. Mais j’ai vraiment 40 ans, je ne suis pas un enfant, et tôt ou tard je viendrai un moment que je ne suis pas dans ma meilleure condition. “

Le Murcien sur les attaques: “Vous ne pouvez pas attaquer pour avoir attaqué, même si vous le voulez, parfois vous ne pouvez pas. Ils vous attraperont et vous resterez ensuite. Le faire parce que c’est du sacrifice de soi

À propos des favoris: «Quand vous commencez si fort, vous pouvez faiblir. Le jour où cela nous touchera ou nous le pourrons, nous devrons jouer nos cartes.