Tour de France 2020 Landa et Mas étaient proches du podium

“C’est d’être fier du cyclisme espagnol”, a-t-il déclaré. Enric Mas après avoir terminé le chrono samedi. Sa bonne performance avec la “ chèvre ” lui a permis de remonter à la 5 place, une en dessous de celle signée par un Mikel Landa qu’en avançant, il s’est nettement amélioré sur ce qui reste son talon d’Achille. Les deux sont restés à un pas du podium où ils sont Pogacar, Roglic et Porte car le Basque a échoué avec les supporters et l’Espagnol dans les premiers jours de la montagne, mais son retour en fin de course est louable.

Mais, parmi les 13 Espagnols qui ont réussi à terminer la course (Valls, Izagirre, Nieve et Castroviejo ont dû rentrer tôt chez eux), d’autres belles performances devraient également se démarquer. L’un des plus méritoires, car il était sur le point de prendre sa retraite après avoir endommagé son sacrum lors d’une chute à Nice, a été celui d’un David de la Cruz qui a terminé l’immense Tour. Il a joué un rôle clé dans les deux dernières journées de montagne pour son leader, Pogacar, et a réussi à être 8 (le meilleur espagnol) à La Planche.

Le deuxième plus important était Jess Herrada, l’Espagnol qui était le plus proche de la victoire. Il a fait deux évasions décisives mais manquait d’une pincée de force pour les achever. L’homme Cofidis, grâce à la liberté que lui a donnée la direction de Martin, a été très incisif pendant les trois semaines. Le reste des Espagnols connaissait parfaitement leurs dirigeants. Même un Alejandro Valverde qui, à 40 ans, était presque toujours parmi les meilleurs et terminait 12e au général, même s’il ne pouvait guère être apprécié à la télévision.

Dans Movistar, un Carlos Verona mérite une mention spéciale, qui a été découvert comme la grande révélation. Elle s’est terminée le 19, elle a servi Mas comme un fidèle grégaire en montagne et s’est même lancée dans la bonne évasion de Loudenvielle, où elle était 3. Soler, qui a attaqué avec plus de cœur que de force, Erviti et Rojas clôturent une belle prestation de Movistar.

A Astana, Gorka Izagirre, Omar Fraile et Luis Len Snchez n’ont pas cessé de se serrer la main en faveur d’un Miguel ngel Lpez qui a remporté la victoire mais n’a pas atteint son objectif de tenir le podium qu’il avait remporté avant le contre-la-montre. Les membres d’une «Astana espagnole» se conformèrent à la note, qui se comporta encore une fois comme l’un des groupes les plus guérilleros. Le cyclisme espagnol n’a pas tenu d’étape depuis 2018 (Omar Fraile à Mend) et n’est plus sur le podium depuis 2015 (Valverde avait 3 ans) mais a clôturé une nouvelle édition du Tour avec de bonnes notes.

Pascual Momparler a publié hier la liste des huit coureurs espagnols qui défendront les couleurs de l’équipe nationale lors de la prochaine Coupe du monde qui se tiendra la semaine prochaine à Imola. Mikel Landa, Alejandro Valverde, Pello Bilbao, David De la Cruz, Jess Herrada, Enric Mas, Marc Soler et Luis Len Snchez sont choisis par l’entraîneur pour disputer ce prestigieux événement. Ils viennent tous d’être sur le Tour et ont terminé à un bon niveau. Le test en ligne, qui comprendra 259,2 km. Avec près de 5000 mètres de dénivelé cumulé, il se déroulera le dimanche 27. La présence espagnole dans le contre-la-montre sera assurée par l’actuel champion d’Espagne de la discipline, Pello Bilbao, qui affrontera vendredi 25 un parcours éminemment plat d’un total 32 kilomètres.

«Nous avons une sélection de coureurs qui, je pense, arrivent mieux mentalement à un Championnat du Monde que d’être très durs. Pour les cyclistes, il sera difficile de lier la concentration avant le Tour avec le Tour lui-même et cette Coupe du Monde, mais ils arrivent tous mentalement et avec un bon goût dans la bouche. après trois semaines en France », a déclaré Momparler. L’entraîneur se démarque de la même manière qu’ils se rendent à la Coupe du monde avec le maximum d’ambition et d’enthousiasme: “Nous aurons Alejandro, champion en 2018, en plus d’une série de cyclistes qui, comme nous l’avons tous vu, ont franchement bien terminé le Tour, nous sommes donc allés en Italie. avec la plus grande des ambitions. ”

De Paris à Imola Selon MARCA, les coureurs de l’équipe nationale voyageront directement de France en Italie sans passer par l’Espagne pour se préparer au mieux pour la Coupe du monde. Ils chercheront une concentration minimale en groupe pour faire un peep avant un rendez-vous aussi important et aussi pour entretenir la bulle et éviter d’éventuelles infections. Ce sera sans aucun doute un effort de plus pour certains coureurs qui, dans certains cas, ne sont plus avec leur famille depuis juin en raison des courses.