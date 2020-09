Tour de France 2020 :

Le Massif Central laisse toujours un spectacle. Le combat pour la victoire d’étape et toutes les stratégies que nous avons vues sur la route, surtout celle du Sunweb qui travaille dur pour laisser finir Marc Hirschi dans le but. Un enfant de 22 ans Il est également le protagoniste du Tour de France au quotidien.

Mais est-ce un autre 21, Tadej pogaar (Emirats Arabes Unis), est le principal candidat aux côtés de Egan bernal (Ineos), un autre très jeune pilote bien que déjà champion du Tour, pour détrôner le grand favori pour remporter la course, Primoz Roglic (Géant). L’avenir du cyclisme est garanti avec des jeunes hommes stellaires comme ceux-ci, auxquels on peut ajouter Wout Van Aert (Jumbo) et d’autres qui ne sont pas dans la course française comme Evenepoel (Quick-Step) ou Van der PoelLui (Alpecin). Et espagnol? Bien au delà Ivn Garcia Cortina (Bahreïn), qui a un magnifique look classique, pas d’héritiers du Comptable, tailleur, Pereiro, Valverde(Movistar) … j’espère qu’ils apparaîtront bientôt!

Marc Hirschi (Sunweb), à 22 ans, est déjà l’un des meilleurs cyclistes du peloton mondial. Le monde entier le connaît après sa troisième exposition lors de son premier Tour de France et, cette fois, il lui a donné la victoire d’étape. De retour en 2018 et alors qu’il venait de courir quelques courses professionnelles avec un contrat amateur, le journaliste Scar Sainz faisait déjà cette liste des futures perles du cyclisme (qui n’a pas de gaspillage) où, entre autres, il mettait en avant le coureur suisse. Bientôt, nous le verrons se battre pour les généraux car en montée, il continuera à s’améliorer … en même temps.

Le cyclisme espagnol est toujours à la recherche de sa première victoire d’étape dans le Tour (à quelle heure il semblait qu’ils donnaient et nous n’avions pas réalisé à quel point il était difficile de gagner ici) et cette fois c’était Marc Soler (Movistar) celui qui a commencé à Croix du Pey avant Hirschi, à laquelle il n’a pas pu suivre pendant très peu de temps et à la fin il a été le vainqueur de l’étape. Déjà fait Jess Herrada (Cofidis) deuxième au Mont Aigoual et Carlos Vérone (Movistar) troisième à Loudenvielle. Nous attendons de lever les bras … Mikel Landa demain au Puy?

L’étape 12 de la Grande Boucl a été attractive de bout en bout grâce à l’évasion de qualité qui composait le championnat d’Espagne, Luis Len Sanchez (Équipe Astana Pro), Imanol Erviti (Équipe Movistar), Nils Politt (Nation start-up israélienne), Max Walscheid (NTT Pro Cycling), Kasper vert (Sunweb) et Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) qui a organisé un beau combat avec le Bora et CCC qui a tiré le peloton sur plus de 100 milles.