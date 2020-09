Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Colombien a traversé de vraies difficultés pour rester en tête dans la quatrième étape

Egan Bernal aujourd’hui .

Premier haut de gamme et la première fois que les problèmes du leader du Ineos de garder la roue des favoris au général. Egan bernal a finalement réussi à entrer dans le groupe des 15 premiers qui n’ont pas perdu de temps avec Primoz Roglic à l’arrivée, mais il ne semble pas avoir les meilleurs sentiments pour pouvoir rejoindre Paris avec des possibilités. Le Colombien sera plus à l’aise de manière prévisible lorsque les hauteurs seront plus longues et moins explosives.

Et si nous avions tort et vraiment Ineos n’a pas beaucoup plus que ce qui a montré aujourd’hui? En cyclisme, on ne peut jamais le savoir avec certitude, mais tout indique que la défense du titre va être vraiment compliquée si Bernal il ne parvient pas à se renforcer face aux grands «monstres» des Alpes.

Au cours des derniers kilomètres, Egan bernal utiliser son oreillette pour communiquer avec son équipe, à laquelle il pouvait de manière prévisible indiquer qu’il marchait avec peu de jambes. Ce qui semblait pouvoir se terminer en désastre pour Ineos, s’est terminé par un arrêt de niveau comme le savait le Colombien, bien qu’il n’ait aucune force apparente, sauver la mise. Jonathan Castroviejo il était, une journée plus excellente et était le grand assistant après le moment délicat qui se passe Pavel Sivakov avec ses chutes. L’homme qui ne semblait être qu’un contre-la-montre assume une grande responsabilité pour l’équipe qui a dominé le Tour au cours de la dernière décennie.

Après son abandon dans le Critérium del Dauphiné il semblait que Primoz Roglic Il pourrait avoir du mal à se remettre de ce Tour mais seules quatre étapes sont passées et le Slovène a déjà son premier lion en peluche dans sa chambre d’hôtel.

Il savait neutraliser une attaque initiale et mettre toute la viande sur le gril pour finir de lever les bras. Bien que la supériorité des dernières semaines n’ait pas été vue, Roglic vous avez dépensé une balle le bon jour. Nous verrons comment il arrive à Paris, mais ses “ gardes du corps ” de Jumbo Visma ils auront beaucoup à dire.

La frayeur du jour a été mise en vedette par le Belge de Sunweb alors qu’il s’échappait à 26 kilomètres de la ligne d’arrivée. Le cycliste n’a pas bien calculé et est allé au-delà du garde-corps de la route. Heureusement, malgré la chute spectaculaire et l’abrasion sur sa hanche, il a rejoint le peloton avec un vélo neuf puisque le sien avait été détruit.

@TiesjBenoot a raté un virage et s’est écrasé. Heureusement, il ne semble pas être blessé, contrairement à son vélo. @TiesjBenoot a raté un virage et est tombé! Heureusement, il semble yavoir plus de peur que de mal, mais il doit changer de vélo. # TDF2020 # TDFunitedpic.twitter.com / TX5yllWng9 ? Tour de France (@LeTour) 1 septembre 2020

S’il est vrai que les derniers kilomètres ont été spectaculaires, le seul “ cadeau ” que les amateurs de cyclisme ont eu a été de voir le travail inlassable du leader dans son ensemble. Julian Alaphilippe. Les de Étape Deceuninck-Quick, dirigé par Remí Cavagna souffrent du vent contraire depuis plus de 140 kilomètres et ils ont parfaitement maîtrisé la course.

Ils savaient parfaitement que le mieux aujourd’hui était de montrer leurs couleurs et d’éviter tout coup des équipes plus fortes et ils ont laissé leur peau pour défendre leur maillot jaune. Quel que soit le territoire dans lequel l’équipe s’est déplacée, cela a montré un niveau que très peu ont. Plaine, ports et descentes, tout a été contrôlé du début à la fin. Pour enlever son chapeau.

Journée inoubliable Orcières Merlette, lieu de culte pour le Tour de France où Luis Ocaña a écrit un chapitre d’or pour la course. Les Espagnols ont réussi à détruire le mythique Eddy Merckx dans l’édition 1971 et a atteint la ligne d’arrivée 8:42 minutes avant le ‘Cannibale’.

De plus, avant une telle exposition, l’organisation a été contrainte d’augmenter les heures d’arrivée de 12 à 15% pour empêcher que tous les coureurs sauf 38 soient éliminés. Enfin, et malgré le fait qu’Ocaña semblait avoir le jaune assuré, le malheur est revenu rendre visite à l’Espagnol et une terrible chute lui a fait dire adieu au sommeil.