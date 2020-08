Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 La course commence à Nice à 14h00

Le Tour de France à Paris. MARQUE

Il Tour de France commence aujourd’hui 29 août après qu’il fallait retarder en raison de coronavirus, le départ était prévu pour le mois de juin. Et je le ferai dans la ville de Agréable, qui hébergera également le deuxième étape de cette compétition. Les cyclistes commenceront à pédaler à 14h00 et ils devront effectuer un Itinéraire de 156 kilomètres.

La première étape du Tour il devrait durer quelques minutes quatre heures. Le parcours que les coureurs devront affronter ne sera pas complètement plat. En haut Deux occasions les cyclistes devront monter la Côte de Rimiez avant d’atteindre l’objectif, qui devrait être sur le 18h00.

Il Tour de France 2020 commence aujourd’hui vendredi 29 août dans Agréable à 14h00, Heure de la péninsule espagnole, et peut être vu en direct à la télévision via Eurosport et Teledeporte. L’aperçu, le live et ce qui se passe après la course peuvent également être suivis dans MARQUE Radio et en MARCA.com.