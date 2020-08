Tour de France 2020 :

Étape 1 du Tour de France 2020: Nice – Nice Movistar Team

À une demi-heure à peine du début de cette édition du Tour, c’est le bon moment pour se rappeler quel sera le parcours de cette première étape, qui débutera et partira dans la ville de Agréable, la deuxième grande attraction touristique du pays voisin.

Sans beaucoup de dénivelé, le premier maillot jaune devrait être un sprinter. La seule complication de la journée sera le port de troisième catégorie de Rimiez (5,8 km à 5,1%), à télécharger jusqu’à deux fois. Bien que des différences puissent être créées, les trente derniers kilomètres sont complètement plats, il sera donc relativement facile pour le peloton de traquer la pause et de lancer les coureurs les plus puissants dans les derniers mètres.

13:27 | La Course by Le Tour, premier grand événement d’aujourd’hui

La septième édition de La Course par Le Tour, la course féminine d’un jour liée à la ‘Grande Boucle’ Cela a été le premier grand événement de la journée. L’organisation a décidé que les deux tests coïncident en Agréable, où une «bulle» santé s’est créée autour d’équipes professionnelles.

La britnica Élisabeth deignan a été la gagnante dans une course intéressante qui s’est terminée par un sprint parmi le groupe de tête de six coureurs, où elle est également arrivée Annemiek van Vleuten, ce peu a pu faire.

A priori c’est l’avant-dernière édition de cette course d’une journée, car on attend qu’à partir de 2022 l’édition féminine de la Tour de France, sans aucun doute une excellente nouvelle pour le sport, qui aura un compagnon par étapes au déjà établi Italie spin.

Quel sprint! Revivez le dernier km de #LaCourse et ce sprint palpitant qui a vu @lizziedeignan remporter une victoire super forte! Quel sprint! Revivez le prochain kilomètre et le sprint de la folie qui couronne Lizzie Deignan!

13:18 | Mikel Landa: “J’ai des jambes, une équipe et un bon parcours … j’ai l’impression que c’est à moi”

Le coureur voulait passer par les microphones de la MARQUE, où il était extrêmement optimiste à ce sujet Tour de France. Avec le rôle résiduel qu’il a eu Movistar Dans les courses précédentes, il semble que le grand fer de lance espagnol soit Alavs Mikel Landa. Le couloir de Bahreïn McLaren est le seul leader de son équipe et aura le soutien absolu de pairs comme Damiano Caruso ou Pello Bilbao.

Le grimpeur a joué un rôle très important dans la Retour à Burgos, où il contestait le trophée à Evenepoel et dans le Dauphin, où toutes les conditions ont été mises en face après l’abandon de Egan Bernal et Primoz Roglic. Enfin, de graves maux de dos lui ont fait devoir lever le pied et oublier tout grand triomphe en manche française.

13:10 | Bien que tout puisse arriver dans cette grande tournée, il y a deux noms qui se démarquent avant tout tels qu’ils sont Egan bernal, actuel défenseur du titre sur les Champs Elysées et Primoz Roglic, Chef de Jumbo Visma, une équipe qui s’est avérée la plus forte à ce jour dans les courses par étapes telles que Visite de Burgos et du Critrium del Dauphin.

Bien qu’ils aient été classés comme favoris par les bookmakers, les deux ont eu des problèmes physiques ces dernières semaines et ont dû quitter le jeu. Critrium du Dauphin Par précaution, vous devez donc être très attentif à votre forme physique.

Avec la guerre Ineos – Jumbo, de nombreux protagonistes secondaires peuvent profiter de ce combat comme Thibaut Pinot, Nairo Quintana ou espagnol Mikel Landa, le principal atout national du titre. «Superman» Lpez ou Richard Carapaz sont également des secondes épées qui peuvent donner plus qu’une peur car ils ont de l’expérience dans les grandes occasions.

13: 06 | BONJOUR! Bienvenue dans le direct de Tour de France. Le grand jour est arrivé et c’est que les amateurs de cyclisme ont déjà ici le grand temps fort de cette année atypique! La ‘Grande Boucle’ commence aujourd’hui à partir de Agréable dans une édition passionnante où il y a de grands favoris a priori mais où les doutes sont maximaux sur l’état de forme des coureurs lorsque la fatigue s’accumule pendant les 21 jours que dure cette compétition.