Tour de France 2020 :

Les cyclistes du Tour de France 2020 sont de retour sur la route après la journée de repos et les tests PCR

L’île d’Oléron et l’île de Ré, protagonistes de l’étape 10 du Tour de France. @letour

Un autre jour où il attend un rendez-vous difficile. Peu importe que l’itinéraire présente moins de dénivelé que la promenade de Benidorm et que ce soit le premier jour sans port, des différences peuvent être faites dans le général. Laissez-les dire à Mikel Landa.

Grâce aux 168 km qui relieront l’Ile d’Oléron à l’Ile de Ré pour la première fois, nous ne verrons pas seulement des paysages spectaculaires de la côte ouest de la France. Les marais menacent de fans. Des fuites et un vainqueur d’étape qui sprintera hors du peloton sont également attendus. Nous verrons.

Telle est la bonne nouvelle dont nous avons discuté. Pas sans oublier ça cinq positifs ont été détectés dans le Tour: le directeur de course, Christian Prudhomme, et quatre collaborateurs. Tous les cyclistes ont été testés négatifs, de plus, aucun positif n’a coïncidé dans aucune structure, donc tous les coureurs restent dans la course. Désormais, nous ne pouvons que souhaiter un bon rétablissement aux personnes infectées par le covid 19 et encourager le public à maintenir des mesures de sécurité. Nous ne voulons pas qu’un cycliste doive dire au revoir à la course pour d’autres raisons.

BON APRÈS-MIDI À TOUS. Bon non, super! Et c’est qu’aujourd’hui nous avons reçu les meilleures nouvelles qu’ils pouvaient nous donner dans le monde du cyclisme. Avec lui, tous les cyclistes disponibles ont pris le départ de l’étape 10 du Tour de France.