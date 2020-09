Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Profitez minute par minute d’une étape au terrain difficile

Étape 14 du Tour de France, en direct aujourd’hui (Clermont Ferrrand – Lyon) .

Les coureurs du Team Sunweb et du Trek-Segafredo font un effort énorme pour essayer de se distancer du peloton et ils réussissent. Derrière, il y a beaucoup de candidats qui essaient de se connecter avec eux. Plus de coureurs doivent se joindre pour que cela aille de l’avant.

Sortez très vite comme prévu et nombreux sont ceux qui souhaitent prendre le train de la bonne évasion. Pour le moment, aucun groupe n’est en mesure de s’installer.

Les quatre cols d’aujourd’hui, même s’ils ne seront pas une difficulté pour les grands grimpeurs, rendent l’étape d’aujourd’hui très imprévisible. La chose normale serait qu’une évasion importante obtienne l’approbation de l’équipe et qu’elle puisse se battre pour atteindre Lyon avec une chance de victoire.

Cela dépendra du rythme, mais les sprinteurs auront la tâche très compliquée avec les hauteurs à gravir aujourd’hui, mais ces grimpeurs plus puissants ne sont pas exclus pour remonter le moral dans les derniers mètres.

BON MATIN ET BIENVENUE AU TOUR DE FRANCE! Bienvenue à la retransmission de la meilleure course cycliste du monde lors d’un jour où une escapade devrait arriver à Lyon et où la victoire est en jeu, avec pour objectif le grand jour de demain pour les généraux.