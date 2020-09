Tour de France 2020 :

Tour de France 2020164 kilomètres d’étape avec une finale enchaînée qui se termine à un troisième niveau

Les cyclistes reprennent la route après la journée de repos.

Il y a 15 cyclistes qui roulent avec une différence d’un peu moins de trente secondes sur un peloton qui cherche à neutraliser l’évasion grâce à l’effort de Bora, qui n’a réussi à faire entrer aucun cycliste dans la pause. Sur la course, certains coureurs aiment Alaphilippe, Amador ou Barguil.Imanol Erviti et Carlos Verona ils sont la représentation espagnole dans la fugue provisoire.

Le grand groupe a neutralisé la fuite de près de 30 unités et les cyclistes se sont de nouveau déplacés pour former l’évasion de la journée. Les premiers à sortir de l’équipe après la neutralisation ont été Carapaz et Roche.

Il semble que l’évasion de la journée avec 25 coureurs soit terminée. Andrey Amador, Richard Carapaz, Dylan Van Baarle, Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers); Felix Grobschartner, Lennard Kmna, Lukas Posrbelger et Maximilian Schachmann (Bora); Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Stefan Kung, Rudy Molard et Sébastien Reinchenbach (Groupama FDJ); Alberto Bettiol et Neilson Powless (Education First); Marc Soler et Carlos Verona (Movistar); Nicolas Edet et Jess Herrada (Cofidis); Esteban Chaves (Mitchelton Scott); Romain Sicard (Direct Energie); Marc Hirschi, Soren Kragh Andersen et Nicolas Roche (Sunweb); Nans Peters (AG2R).

Un groupe leader avec Jess Herrada, Richard Carapaz ou Julian AlaphilippeIl est à quelques mètres devant un grand groupe, ce qui ne permet pas, pour le moment, une évasion définitive pour se former. Malgré cela, la qualité du groupe avant ouvre déjà un revenu de 30 secondes et la pause du jour commence à se former.

Premiers kilomètres très actifs dans le grand groupe, où les cyclistes commencent à se déplacer pour former l’évasion de la journée, qui dispose de nombreux bulletins de vote pour atterrir à la ligne d’arrivée et remporter une victoire d’étape. Cependant, il a été neutralisé et les coureurs continuent de bouger pour configurer la pause de la journée.

Après le dernier jour de repos et avec tous les tests PCR négatifs, le Tour de France reprend la route et le fait, encore une fois, avec les montagnes comme protagoniste. De plus, cette première journée post-stop est liée à deux autres hautes montagnes qui pourraient décider de cette édition du Tour avant le contre-la-montre final. Ce ne sera donc pas une journée très exigeante pour les favoris qui économiseront leurs forces pour les jours suivants, surtout pour ce mercredi où les cyclistes doivent grimper le Col de la Madeleine et le Col de la Loze.

Ce sera peut-être une nouvelle opportunité pour l’escapade d’atteindre l’objectif. La journée se terminera par un troisième niveau de 2,2 kilomètres avec une baisse moyenne de 6,5%, qui enchaînera avec le Saint-Nizier du Moucherotte première catégorie (12,4 km à 6,3%).

BON MATIN ET BIENVENUE AU TOUR DE FRANCE! Bienvenue à la meilleure course cycliste du monde un jour où les montagnes reviennent après la journée de repos d’hier. Avec six étapes restantes pour clôturer ce Tour de France, les cyclistes repartiront dans les Alpes ces derniers jours avant de se rendre à Paris. Les favoris au triomphe final sont obligés de montrer leurs cartes avant qu’il ne soit trop tard et d’arriver dans la capitale française vêtus du maillot jaune. Es-tu prêt? Nous avons commencé!