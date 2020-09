Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Queen Day se dispute sur 170 kilomètres avec deux ports de catégorie spéciale

Les cyclistes se préparent à démarrer cette 17ème étape du Tour de France.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) et Stefan Kung (Groupama FDJ) ont décidé de ne pas prendre le départ aujourd’hui. De son côté, le Colombien n’est pas parti après avoir perdu toutes ses options au classement général dimanche dernier au Grand Colombier et n’a pas retrouvé ses bons sentiments lors de la journée de repos de lundi. En revanche, le Suisse s’est retiré de la Grande Boucle pour récupérer et affronter la Coupe du monde contre la montre le week-end prochain.

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Lennard Kmna (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Gorka Izagirre (Astana Pro Team) et Dan Martin (Israel Start-Up Nation) ils forment la pause de la journée avec près d’une minute d’avance sur un peloton dans lequel Daryl Impey (Mitchelton Scott) vient de partir dans le but de se lier à l’évasion.

L’étape reine du Tour de France débarque avec deux ports de catégorie spéciale tels que Col de la Madeleine (17,1 km à 8,4%) et Col de la Loze (21,5 km à 7,8%), le seul port de cette édition du Tour qui dépasse 2000 mètres d’altitude.

Ce sera le jour pour les dirigeants de déplacer l’arbre et de commencer à déstabiliser Roglic. En l’absence de 80 kilomètres à parcourir, l’enchaînement des deux ports de la catégorie spéciale commencera, où les favoris à la victoire du général devront montrer leurs cartes pour pouvoir approcher le Slovène du Jumbo Visma et conquérir le Tour.

BON MATIN ET BIENVENUE AU TOUR DE FRANCE! Bienvenue dans la meilleure course cycliste du monde dans une journée où les cyclistes se présentent devant l’étape reine de cette édition du Tour de France. Deux colosses comme La Madeleine et le Col de la Loze attendent les coureurs face aux cinq dernières étapes de La Grande Boucle 2020. Une journée qui va bouleverser le classement si des cyclistes comme Pogacar ou Mikel Landa décident de déplacer l’arbre. Une belle journée de vélo nous attend. Es-tu prêt? Nous avons commencé!