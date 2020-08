Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 C’est l’itinéraire que les cyclistes doivent affronter

Images de différents profils du Tour de France

Avant les grandes arrivées, en ce troisième jour du Tour de France 2020, le sprinteurs ils auront une nouvelle chance. Une course avec des montées et des descentes constantes pour se terminer par une arrivée qui monte légèrement sur 13 kilomètres. Auparavant, les cyclistes devront surmonter les passes de troisième taux de la Col du Pilon (8,4 km à 5,1%), Col de la Faye (5,3 km à 4,8%) et Col des Leques (6,9 km à 5,4%) et le quatrième du Col de l’Orme (2,7 km à 5%).

Pour protéger cette compétition, un dispositif à bulles a été créé pour protéger les coureurs et le reste des membres des 22 équipes participant à cette édition. Si deux coureurs de la même équipe sont testés positifs au coronavirus, ils devront quitter le Tour. Il y aura également des contrôles pour le public assistant aux scènes.