Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Suivez minute par minute une journée conçue pour le combat entre les meilleurs sprinteurs

Étape 5 du Tour de France en direct (Gap – Privas) .

118 KM | Le calme se poursuit dans le grand groupe, qui commence maintenant à trouver des vents contraires. Aucun changement dans le peloton avec un cycliste de Étape Deceuninck-Quick, tandis que derrière les équipes, sachant que le vent peut apparaître comme le protagoniste, commencent à se regrouper pour protéger

eger leurs dirigeants.

127 KM | Devant le grand groupe, près de 70 kilomètres de route qui n’arrête pas de se couper, donc aucune nouvelle n’est attendue. Étape Deceuninck-Quick, avec un seul cycliste il prend les regards en ce moment.

On se souvient que l’équipe de leader a fait hier une véritable démonstration d’usure en menant le peloton contre le vent tout au long de l’étape, donc aujourd’hui ils voudront vraisemblablement reprendre des forces pour les prochains jours où de nombreuses équipes au classement général voudront imposer leur rythme pour voler le maillot jaune. du leader à Julian Alaphilippe.

Peter Sagan Il a été le dominant absolu du maillot à points au cours de la dernière décennie, mais dans cette édition, il ne voit pas la supériorité qu’il avait auparavant. Pensez-vous que je peux l’avoir à Paris? VOTER!

135KM | Sam Bennett prend le sprint intermédiaire de L’pine et prend la tête du classement par points. L’Irlandais a montré sa supériorité face à un Peter Sagan qui est resté derrière Caleb Ewan et le lanceur lui-même Étape Deceuninck-Quick.

Actuellement Sam Bennett a 20 pointstandis que son partenaire Michael Morkov il suit avec 17. De derrière, Caleb Ewan a 15 points et Peter Sagan 13.

Le Slovène a dû mettre le pied à terre en raison d’une sorte de faute. Il semble que ce n’était rien d’important et essaie déjà de se connecter avec la queue de l’équipe.

Devant, les équipes commencent à positionner leurs favoris pour le maillot vert. Il semble que Caleb Ewan (Lotto Soudal) Il va rejoindre le parti dans seulement deux kilomètres.

141 KM | L’escouade approche L’pine, où se déroulera la première grande attraction de la journée. Le peloton vient de terminer la première heure de course et continue sans aucune cassure montée.

À l’heure actuelle du cyclisme et après une dernière semaine de spéculations sur le sort de la Coupe du monde de cette année après l’annulation en Suisse, ce sera enfin Imola (Italie). Le parcours est très difficile avec 5 000 mètres de dénivelé et 259 km au total chez les hommes, mais le profil n’est pas encore officiel.

Le calendrier est le suivant:

Jeudi 24 septembre: contre-la-montre individuel féminin élite

Vendredi 25 septembre: contre-la-montre individuel élite hommes

Samedi 26 septembre: course féminine élite sur route

Dimanche 27 septembre: Elite Men’s Road Race

150 KM | Le grand groupe est encore bien groupé avec un certain vent latéral. On peut voir tous les protagonistes bavarder en souriant. Le soleil brille et personne ne veut gaspiller d’énergie pour le moment.

Thibaut Pinot Il en profite pour descendre à la voiture de service pour vérifier son épaule après le dur à chaque fois qu’il a souffert dans la montonera à son arrivée à Nice.

Si c’était Étape Deceuninck-Quick celui qui a fait un effort renommé à la tête du peloton presque toute la journée, Jumbo Visma a repris les rênes dans le port final. Wout van Aert a mis un rythme diabolique s’élevant à presque 30 kilomètres à l’heure sur des rampes soutenues de 7%, un vrai spectacle.

Il a été Sebb Kuss celui qui a terminé l’approche pour Primoz Roglic mais van Aert a sans aucun doute causé beaucoup de souffrances, de sorte que 15 coureurs ont finalement atteint la ligne d’arrivée dans le même temps. Le travail était excellent mais la petite extension du port ne permettait pas de prendre plus de distance.

170 KM | Après une première tentative timide de deux cyclistes, le grand groupe parcourt très calmement ces kilomètres. En attendant que la course soit animée, tout donne l’impression qu’aujourd’hui sera une transition.

Avec l’arrivée du sprint intermédiaire de L’Épine 135 kilomètres de la ligne d’arrivée comme premier objectif, les protagonistes du maillot vert comme Peter Sagan, Sam Bennett ou Caleb Ewan ils bougeront.

Nous regardons tous les courses à la télévision ou à la radio, mais savez-vous à quoi ressemble le peloton en période de tension? Ne le manquez pas!

À quoi ressemble le peloton? Montez le volume et profitez-en

175 KM | Comme nous le prévoyons, les autres équipes du peloton veulent éviter tout type de problème avec les demi-offensifs de Jumbo et ils n’ont pas laissé Asgreen partir. Faites très attention également au vent d’aujourd’hui, qui pourrait former des fans. Les rouleaux vont avoir beaucoup de travail aujourd’hui.

178 KM | Mouvement très étrange du champion danois essayant de se tenir à côté d’un Lotto Soudal. Il semble que le peloton ne laissera pas cette première attaque progresser car Asgreen appartient à Jumbo Visma.

Dans le sport, la route met chacun à sa place, mais comment est l’équilibre économique et même la viabilité future des équipes du World Tour?

Très attentionné car il y en a plusieurs qui sont vraiment en ligne. Êtes vous curieux? Cliquez ici!

En avant, plus de quatre heures de divertissement. Comme toujours, nous devrons être très attentifs aux derniers kilomètres car aujourd’hui une grande évasion pourrait se former.

Après la grande finale d’hier, dans laquelle Jumbo Visma prouvé une fois de plus être le plus fort, Julian Alaphilippe atteint son objectif quotidien de garder son maillot jaune. Derrière les Français, Adam Yates et Primoz Roglic, victorieux aujourd’hui, complète le podium.

Le premier espagnol est Mikel Landa, qui a très bien maintenu la position jusqu’à la ligne d’arrivée. L’Alavs est situé en position 13 à 17 secondes du maillot jaune. Derrière lui, Enric Mas et Alejandro Valverde remplir les positions 18 et 19 respectivement.

13:15 | Profil très simple, dans lequel le but volant se détache, qui animera la course avec une probable évasion à la recherche des points. Les cyclistes devront parcourir 183 kilomètres avec deux ports simples de quatrième catégorie dans le Col de Serre Colon et Saint Vicent de Barres.

13:10 | BON MATIN ET BIENVENUE AU TOUR DE FRANCE! Bienvenue dans la meilleure course du monde lors d’une journée où tout ressemble à ce que les sprinteurs vont devoir se battre dans les derniers mètres.