Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Nouvelle arrivée haut

Neilson Powless, Nicolas Roche, Greg Van Avermaet, Jesús Herrada, Greg Van Avermaet et Edvald Boaason Hagen, Alexey Lutsenko et Daniel Oss sont les hommes qui mènent l’évasion de la journée. Beaucoup de niveau dans un wagon qui a déjà 5 minutes d’avance.

Hier, nous avons vécu une nouvelle exposition de Van Aert, le garçon pour tout. Ici vous pouvez lire plus de détails sur le crack Jumbo.

La sixième étape du Tour de France qui se déroule aujourd’hui se terminera par la première arrivée inédite de cette édition. Il Mont Aigoual, de 8,3 kilomètres et un dénivelé moyen de 4%, clôturera cette nouvelle journée où les principaux candidats à la victoire en finale seront à nouveau testés. L’arrivée au dernier port apparaîtra après une chaîne qui débutera avec 46 kilomètres à parcourir et où le Col des Mourezes troisième et le Col de la Lusette première classe avec 11,7 kilomètres et une moyenne de 7,3% de dénivelé.