Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 j’ai remporté la troisième étape

Caleb Ewan célèbre le triomphe dans le but de Sisteron

Avant le retour des arrivées en altitude, après l’apéritif de Alaphilippe à Nice, ce lundi était une journée de 198 kilomètres de transition supposée pour les favoris en route vers Sisteron. La pluie était une fois de plus le principal protagoniste le jour où il était temps de surmonter trois cols de troisième année (Col du Pilon, Col de la Faye, Col des Leques) et un quatrième (Col de l’Orme).

Benoit Cosnefroy, Anthony Perez et Jerome Cousin ils étaient les protagonistes de la première évasion. Les courageux fugitifs n’ont pas roulé longtemps ensemble. Après avoir disputé les sommets du Pilon et de la Faye, il n’y eut aucune compréhension et Cousin Il en a profité pour partir seul alors qu’il restait 126 kilomètres à parcourir. Ses coéquipiers avaient déjà fait leurs devoirs après la contestation des points de montagne.

Dans la course, les hommes aiment De la Cruz et Poels souffrent après leurs chutes au début du Tour. Son objectif est de résister sans regarder l’horloge, rêvant de pouvoir retrouver son ton et son esprit dès la deuxième semaine. Prez, qui se battait pour le maillot de montagne, est tombé dans une descente et a perdu ses options.

La fuite neutralisée, les chutes sont revenues en l’absence de 5 km avec des gens comme Dayer Quintana impliqué. Ewan c’est finalement qui a pris le flyer de Sisteron grâce à un retour spectaculaire. Une grande joie pour son équipe, Lotto, qui a déjà perdu Degenkolb et Gilbert. Bennett et Nizzolo ils l’ont accompagné parmi les premières positions. Le général continue avec Alaphilippe au sommet. Les favoris, cette fois, n’ont eu aucun accident. Landa Il a souri après le but car il n’a plus mal et son partenaire Pello Bilbao Il a souligné que ce mardi, il pourrait prendre les devants.

Cette arrivée en hauteur va commencer à tester les favoris pour conquérir cette nouvelle édition du Tour. Après une journée où ils devront surmonter trois ports de troisième catégorie et un de quatrième catégorie, ils termineront l’étape face à la Orcières-Merliette première classe avec 7,1 kilomètres à 6,7% en moyenne et où l’on peut voir la force de chacun des favoris au classement général. Un parcours qui convient à des gens comme Alaphilippe ou Valverde lui-même, qui l’ont confirmé il y a quelques jours MARQUE pour attaquer tout ce qui a de la force.