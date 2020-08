Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 La tournée française la plus inhabituelle en raison de la pandémie de coronavirus commence aujourd’hui

Le Tour de France 2020 commence. Le tour le plus convulsif rappelé en raison de la pandémie COVID-19. Une carrière, avec un large éventail de favoris, mais avec l’incertitude de voir comment les coureurs se comporteront sur la route.

A priori, le bloc Jumbo Visma est fait pour commander dans cette édition. Une édition dans laquelle il revient, entre autres, Tom Dumoulin, après avoir raté la course l’année dernière en raison d’une blessure au Giro. Malgré les pertes de dernière minute de certains cyclistes, la course présente un grand nombre de candidats pour la victoire finale. Jeunes cavaliers et vétérans se battront pour le même objectif, remporter le Tour de France.

La complexité de cette saison a fait de nombreuses stars concentrez votre saison sur cette course et que la liste des candidats est l’une des plus ouvertes de l’histoire.

Le Colombien arrive à Nice en tant que dernier vainqueur du Tour. Un cycliste appelé à être un protagoniste dans les saisons à venir. Sans la présence de Froome et Thomas, vous devez prendre les rênes de votre équipe dès le premier instant. Un tour avec autant de montagne est utile pour montrer ses talents d’escalade. De plus, et malgré le fait qu’il progresse dans le contre-la-montre, le fait que le temps soit bien lui profite. Il arrive après avoir remporté la Route Occitanie et quitté le Dauphin par précaution.

Le grand espoir français pour ce Tour de France. L’année dernière, après avoir été le coureur le plus fort des Pyrénées, en s’imposant au Tourmalet, il a dû dire au revoir à l’étape 19 à cause d’une blessure survenue quelques jours auparavant. Cette année, il revient à la course dans le but de la gagner. Celui qui a été podium lors de l’édition 2014, cherche à démontrer à quel point il est un grand grimpeur, dans un parcours conçu pour des gens comme lui. Au cours de la saison, il a terminé dans le top 10 du Tour des Alpes Maritimes, du Tour de la Provence, du Pars-Nice et du Dauphin Libr.

Après avoir quitté Movistar et signé pour Arkea, le Colombien semblait être revenu à ses meilleures années. Après avoir remporté le classement général du Tour de Provence et du Tour des Alpes Maritimes, dans lequel il a remporté une étape dans chacun d’eux, il s’est vu décerner la septième et dernière étape de Paris-Nice. La pandémie ralentit sa progression, mais si Nairo montre la même forme qu’il avait lors des premières semaines de compétition, il sera candidat à tout. Dans le passé, j’ai déjà montré, surtout en 2013 et 2015, que vous pouvez avoir un Tour sur vos jambes.

Le vainqueur de la Vuelta de l’année dernière arrive à Nice en tant que l’un des leaders de la puissante équipe Jumbo Visma. Contrairement à d’autres favoris, il n’est pas tellement grimpeur et il faudra voir comment la montagne passe. S’il sait bien régler et ne perd pas beaucoup de temps, il aura sa chance dans la vingtième étape, avec le chrono Belle Fille Planche, dans une étape qui lui convient parfaitement. Suite à la pause pandémique, il a été champion national slovène sur route longue distance et leader du Dauphin avant de partir par précaution. De nombreux experts le placent comme le favori de la victoire.

Le grand truc espagnol arrive au début du Tour prêt à montrer qu’il est un candidat ferme pour tout. Les Alavs savent déjà ce que c’est de rester près du podium et cette année il cherchera à franchir une nouvelle étape, si la malchance qui l’a accompagné lors de plusieurs grands tours le respecte. Avec une équipe qui le soutiendra à tout moment, Murgia’s tentera d’affirmer sa qualité dans une tournée qui lui va comme un gant. Il arrive après avoir été deuxième à Burgos et être à la dernière étape avec les meilleurs à Dauphin.

Le jeune Slovène a déjà montré de quoi il était capable dans la Vuelta a Espaa 2019. À ses débuts dans un grand tour, il a fini par remporter trois étapes de montagne et une troisième place au classement général. Bien qu’il affirme qu’il y a plus de coureurs préférés que lui sur ce Tour, il se sent prêt à diriger son équipe et s’il en a la chance, à gagner cette course. Le parcours lui convient bien, car c’est un coureur qui se défend sur tous les terrains. Cette saison, il a remporté la Vuelta a la Comunidad Valenciana, avec deux étapes, une étape du UAE Tour et le championnat slovène de contre-la-montre.

Après avoir passé longtemps en cale sèche après la chute du Giro 2019, Tom Dumoulin arrive à Nice en tant que l’un des leaders du puissant Jumbo Visma. Il a déjà remporté un Giro d’Italia, il a terminé deuxième dans un autre et en 2018, il a terminé deuxième du Tour, montrant qu’il peut gagner cette course. Comme Roglic, il profite de l’époque de la Planche de Belle Fille, donc s’il vient avec des options au général, il sera un homme à prendre en compte. Il faudra voir comment les deux dirigeants du Jumbo gèrent ensemble.

Le cycliste allemand, qui a agréablement surpris les locaux et les étrangers avec sa quatrième place lors de la dernière édition du Tour de France, vient à cette course dans le but d’améliorer ce qu’il a réalisé l’an dernier. Il n’a pas le nom d’autres favoris, mais c’est un coureur avec lequel il faut compter. Celui de Bora évolue beaucoup et s’est positionné comme un cycliste qui défend bien sur tous les terrains. Cette année, il a réussi à remporter le Mallorca Challenge, en particulier le Serra de Tramuntana Trophy. Cela vient après avoir quitté le Dauphin à cause d’une chute.

Les débuts colombiens dans la course française. Un spécialiste des Grands Tours, comme en témoigne sa qualification cinq fois dans le top dix du Giro y Vuelta. Un cycliste offensif pour qui le parcours est très bon mais il va falloir voir de quoi il est capable. Il arrive après avoir couru le Dauphin, où il a terminé en cinquième position. En l’absence de Fuglsang, il sera le seul leader d’Astana.

Le vainqueur du Giro de l’année dernière a été inclus par surprise pour courir son premier Tour de France. Avec Bernal, ils seront chargés de se battre pour la victoire finale d’Ineos. En tant que grand grimpeur, il est un autre cycliste qui est bon pour la route. Il arrive après avoir remporté une étape en Pologne, avant d’abandonner à cause d’une chute. Même résultat que lors de sa dernière course, le Giro de Emilia.