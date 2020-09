Tour de France 2020 :

L’Américain Greg LeMond, triple vainqueur du Tour et double champion du monde en route, a été surpris par l’affichage du slovène Tadej pogacar dans le chrono définitif de “l’un des meilleurs Tours” qu’il ait vu.

“Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde était enthousiasmé par ce contre-la-montre le dernier jour de compétition. Cette course. C’était incroyable, pour moi c’est l’un des meilleurs Tour de France que j’ai vu. Et PogacarQuel talent, beaucoup de talent. , même si je me sens un peu triste pour Roglic“.

Lemond, qui est monté sur le podium à Paris en 1986, 89 et 90 et a remporté le maillot arc-en-ciel en 83 et 89, était involontairement un protagoniste du contre-la-montre, en particulier lorsque la différence entre Roglic et Pogacar était minime en raison du maillot. Jaune.

Sur la tournée 1989, Lemond battre les français Laurent Fignon pendant seulement 8 secondes dans le dernier contre-la-montre sur les Champs-Elysées. “Il faut faire un contre-la-montre comme celui-ci au moins tous les cinq ans, c’est incroyable. Je ne pensais pas que Pogacar serait capable de surmonter le 57 désavantage qu’il avait.”

Selon Lemond, Roglic paniqué. “Nous avons vu en montant qu’à un moment donné ses jambes ne lui répondaient plus.” Pogacar a remporté l’avantage confortable du chrono sur ses rivaux. Roglic a été éloigné à 1,56 minutes, et au général, il l’emportera avec 59 sur son compatriote.