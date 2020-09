Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les Français, l’une des grandes sensations de ce Tour, assiste à MARCA

Guillaume Martin lors d’une étape de ce Tour de France

Un mauvais jour, il a reculé de neuf places Guillaume Martin. Le Français de Cofidis voyageait jusqu’à hier installé sur le podium, étant l’un des hommes les plus forts du général. Mais hier, il en a souffert chacun qui l’a laissé touché. “La journée s’est passée très tôt et, quand je suis sorti du crochet, j’ai dû beaucoup souffrir pour ne plus perdre de temps”, a déclaré quelqu’un qui avait enthousiasmé la France avec la possibilité d’un nouveau podium (8’51 ” restait avec Martinez) . L’autre truc, Bardet, il restait aussi une minute (8’35 ”).

Pour cela, Martin, diplômé en philosophie, écrivain et cycliste, relève le défi que a révélé MARCA pendant la matinée, à la veille de son jour le plus noir. “Les choses vont bien mais mon vrai objectif est le Top 10 car ainsi j’améliorerais la 12ème position de l’année dernière. Par conséquent, je cherche à être le plus haut possible sachant que ce n’est pas facile”, a souligné quelqu’un qui ne se considère pas comme l’une des révélations de cette tournée: “J’ai déjà performé à un bon niveau l’année dernière, je continue simplement ces résultats.”

Cofidis est plongé dans diverses batailles. “L’objectif principal est d’arriver à une étape, nous ne l’avons pas fait depuis longtemps. Mais je vais aussi essayer de me battre pour le classement général. Une chose ne fait pas de mal à l’autre. Nous avons des hommes rapides comme Viviani qui ont des options dans les volatas et puis les deux. Moi, comme Jess Herrada, qui a déjà été le protagoniste de deux évasions, je suis également prêt à me battre pour ce type d’objectifs. Nous voulons que Cofidis soit l’un des grands artistes “, a déclaré quelqu’un qui ne se sent pas tout à fait à l’aise dans ce Tour del Covid19.

“Ce contexte est assez irréel, surtout au début. Quand on est loin du public, tout est plus différent. Ce n’est pas l’esprit du cyclisme ou du Tour”, ajoute-t-il.

Lorsqu’on lui a demandé quel genre de philosophe serait-il par son style de course, le Français est clair. «Nietzsche, sans aucun doute, parce que c’était un gars assez agressif en philosophie», raconte quelqu’un dont le TFM s’intitulait Nietzsche and Sport, a publié un roman (Socrate à vélo) et une pièce de théâtre (Platn et Platoche).

Il aime écouter les débats sur la philosophie et écrire. Loin de le soustraire à ses conditions physiques, il est convaincu qu’elles le favorisent. Le revers d’hier a partiellement nui à ses chances de podium, mais Martin sait que le décisif reste. Son véritable objectif, le Top 10, est à portée de main et il n’exclut pas de toucher les autres. “Le cyclisme est un métier que je prends très au sérieux, mais que j’apprécie aussi. C’est un jeu. La clé est de savoir mélanger ces deux mondes. La semaine dernière, allez au maximum, soyez agressif.” Comme Nietzsche.