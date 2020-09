Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le manchego les révèle dans cette vidéo

Jesús Herrada, membre de l’équipe Cofidis du Tour de France, révèle certains de ses secrets L’équipe Cofidis

Trois semaines d’efforts continus sur le vélo et des centaines de kilomètres sur les jambes nécessitent une alimentation mesurée et correctement planifiée. Quelles astuces le régime d’un grimpeur comme Jesús Herrada cache-t-il face au défi d’un Grand Tour?

Trois heures avant chaque étape, le Raven Speck retrouvez vos forces avec un petit-déjeuner sain et une bonne dose de vitamines, de minéraux et de protéines. Plus tard, après la course, il est temps de récupérer. Enfin, l’Espagnol met en avant le dîner comme l’un des repas les plus importants de tous, surtout si l’étape du lendemain est compliquée: Glucides en abondance, plat principal et dessert. Un menu plus que complet en fin de journée, alors que la plupart d’entre nous ont tendance à opter pour quelque chose de léger et de moelleux.