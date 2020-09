Tour de France 2020 :

Poltsberge douloureux au sol

Poltsberge, un pilote allemand de Bora, a dû descendre de vélo aujourd’hui après avoir été mordu par une guêpe lors de la 19e étape du Tour de France. Le cycliste de l’équipe où Bora participe n’a pas eu de chance, dont le capitaine continue de se battre pour atteindre le maillot vert bien qu’à chaque fois avec moins d’options. La morsure de l’abeille dans la bouche a provoqué une réaction anaphylactique.

# TDF2020 @ Poesti_92 a été transporté à l’hôpital après avoir été piqué par une abeille et avoir eu une réaction anaphylactique. mais il se sent déjà mieux. Notre doc de l’équipe l’a eu juste au téléphone et nous pouvons confirmer que personne n’a plus à s’inquiéter. mais merci pour tout notre soutien!

? BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) 18 septembre 2020