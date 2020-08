Tour de France 2020 :

Parmi les nouveaux venus à cette édition du Tour de France, huit de grande qualité se démarquent, quatre d’entre eux font même partie d’une large poignée de favoris pour triompher ou du moins monter sur le podium. En commençant par Pogacar, le joyau des EAU qui a été téléchargé dans le tiroir LaVuelta l’année dernière. “Je sais que de nombreux espoirs sont placés sur moi, mais voici un autre leader comme Aru avec plus d’expérience. Nous irons jour après jour, je suis curieux de voir jusqu’où je peux aller “, a déclaré dans le précédent à MARCA.

Un autre qui ne semble pas débutant est Michel-Ange Lopez, qui sait aussi ce que c’est que de prendre des photos sur les podiums de la Vuelta et du Giro. “J’ai une super équipe. Je sais que ce n’est pas difficile d’arriver et d’être là la première fois, mais je me vois avec des options”, quelqu’un qui dans la première étape avait déjà eu la première peur tenait. La même chose est arrivée à Sivakov, que beaucoup considèrent déjà comme un autre leader d’Ineos et plus encore face à un possible déclin pour Froome et Thomas. Higuita, vainqueur de l’étape de LaVuelta, arrive également comme l’une des «têtes d’affiche» d’Education First. Être le remplaçant naturel d’Urn, qui ne sait toujours pas s’il peut concourir pour les objectifs d’antan.

Dans une année étrange, avec les doutes que la pandémie génère sur le calendrier, Trek ne pouvait pas se permettre de ne pas amener son champion du monde sur le Tour: Mads Pedersen. Ici, le dans porte son maillot, qui était sur le point de passer la ligne d’arrivée à la première place le jour de l’ouverture. “Il est vrai que le rêve des arcoris est peut-être venu pour moi avant l’heure, mais maintenant mon défi est de gagner une étape dans une grande comme cette course”, nous a-t-il dit avant de commencer la manche française.

Kuss et Formolo, deux des meilleurs grégaires du monde, sont également là pour aider leurs dirigeants respectifs en fuite. Celui avec le Jumbo, après son exposition à Dauphin, devrait être l’un des hommes les plus importants de ce Tour, tandis que Davide sera le grand écuyer de Tadej dans le groupe dirigé par Matxin. Ce niveau n’a pas été rappelé depuis longtemps chez les nouveaux arrivants.