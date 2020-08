Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les Movistar apprécient la dangereuse montonera qui s’est produite en l’absence de trois kilomètres

Montonera dans les trois derniers kilomètres .

Fin de course formidable avec une foule massive en l’absence de trois kilomètres, dans laquelle, bien que n’ayant pas été vu à la télévision, il a touché tous les coureurs de Movistar à l’exception de Alejandro Valverde et Enric Mas. Précisément Erviti Il est tombé deux fois, alors qu’aucun des tombés n’avait de fracture.

Imanol Erviti, les grégaires de luxe de ceux d’Unzu valorisent le dangereux asphalte: “Quel début. Il pleut peu dans cette zone, et quand il pleut, on voit comment la piste se déroule. Ah, à 3 km de la ligne d’arrivée il y a eu un problème avec le passage piéton; Dans l’étape précédant l’arrivée, un coureur a perdu le vélo et dans cette dernière étape aussi. Sauf Enric et Alejandro, nous avons tous touché le sol, moi aussi. Quand l’équipe s’est arrêtée, je rejoignais et je ne peux pas décrire la situation exacte, mais je pense qu’être plus détendu était la chose la plus sensée à faire; la “piste” est devenue vraiment mauvaise. “

Aller plus détendu était la chose la plus sensée à faire; la “piste” est devenue vraiment mauvaise “

Imanol Erviti, équipe Movistar

Un autre des favoris du général qui a subi la dure chute a été Thibaut Pinot, le couloir de Groupama FDJ, qui a dû être aidé par ses coéquipiers pour remonter sur son vélo et franchir la ligne d’arrivée. Le Français est arrivé avec un regard de désolation et un maillot en ruine.

Son partenaire s’est également arrêté avec les micros Carlos Vérone, qui affronte son deuxième Tour habillé aux couleurs de Movistar: «La route était, pour être honnête, très dangereuse; en fait, même sur cette dernière descente où nous étions si calmes, il y a eu des chutes. Je pense que le bon sens a prévalu dans le peloton et ils sont descendus plus calmement dans la dernière section, et d’autre part l’organisation a également décidé de donner des temps à 3 km de la ligne d’arrivée, car c’était très, très dangereux “.

Il semble que les pires chômeurs de l’équipe aient été Jos Joaqun Rojas et Marc Soler, dont le corps est gravement endommagé: «Nous espérons que Rojas et Marc, qui ont le plus souffert des écorchures des dernières chutes, pourront bien récupérer, ce qui est important. Je n’ai jamais vu une équipe aussi ‘consciente’ de la sécurité. en course, peut-être une conséquence des derniers accidents. En général, “chapeau” par les coéquipiers, car la route était impraticable “.