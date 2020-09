Tour de France 2020 :

Javier Guilln: “Nous attendons Bernal et Froome à LaVuelta, où nous voulons toujours voir le meilleur”

Javier Guilln, Directeur de LaVuelta a Espaa, a été l’un des commentateurs de luxe de l’étape 16 du Tour de France. Dans cette émission, le leader a analysé les sujets les plus chauds liés au monde du cyclisme.

“nous allons avoir Le retour plus international que jamais, mais nous avons dû repositionner le calendrier. Heureusement, nous avons pu changer les dates des courses et ce sera bientôt notre tour », a-t-il souligné à propos du troisième gros du parcours.

Il s’est également mouillé sur ce qu’il voit en France. “Ce Tour nous semble beaucoup parce que les deux Slovènes sont là. La chute d’Ineos dans le leadership qu’il a exercé pendant ces années est significative. Roglic ne peut pas être considéré comme le vainqueur car Pogacar passe de nombreux bons jours sauf ce jour-là des supporters. . Roglic était connu pour bien réglementer à LaVuelta, ce qu’il n’a pas fait dans le Giro. Nous verrons ce qui se passera cette troisième semaine car ce sera très dur et il y aura peut-être des surprises “, a déclaré le leader qui s’est mouillé par l’état du cyclisme espagnol. “.

GuillnBien que le cyclisme espagnol n’ait pas encore célébré de triomphes, il estime qu’il ne faut pas s’inquiéter: “Nous ne sommes pas dans notre meilleur moment, mais ce n’est pas non plus alarmant. Landa est avec des options de podium et Mas est également dans le Top 10. Nous sommes mauvais. habitués car nous avons eu beaucoup de victoires dans les derniers temps. Ce que nous voulons, c’est que les nôtres gagnent et non qu’ils soient cinquième ou sixième “.

Le directeur a salué la présence éventuelle de Bernal Dans sa carrière, il a toujours négligé la lutte pour le classement général du Tour de France: “Nous voulons qu’il vienne Bernal à LaVuelta mais il y a évidemment plus d’options. Je pense qu’Egan ira à la Coupe du monde puis viendra à LaVuelta mais peut-être qu’il décidera du Giro. Il faut attendre. En raison des circonstances, nous avons trois étapes de moins et c’est une bonne ressource psychologique dans certains cas. Nous aimons toujours le meilleur et nous serions ravis que vous puissiez venir Froome et Bernal“

“Quand j’ai découvert ce matin que toute la bulle était négative pour moi, c’était comme si j’avais gagné une étape. Nous sommes de la même compagnie, de ASO, et je connais les nerfs que ce Tour génère au niveau de la santé. Les équipes doivent être reconnues pour la responsabilité qu’elles portent. Ils respectent les mesures et cela nous justifie dans la possibilité de pouvoir faire des courses. Si aujourd’hui il y avait eu plusieurs points positifs, je serais très déçu mais nous avons constaté un grand niveau d’efficacité », a-t-il expliqué.

Concernant la date, il a souligné que “quelque chose de bien doit être le dernier et c’est que nous avons vu que nous pouvons tirer des conclusions et à la fin nous aurons une réunion à Paris pour voir ce que les choses peuvent être améliorées. Nous avons le désir que, à partir de Irn, on peut finir par Madrid le 8 novembre. Nous avons tout vu comment ils ont tout géré sur le Tour et je suis favorable à l’application de la règle UCI, à savoir qu’il y a deux points positifs d’une équipe dans la même semaine pour devoir renvoyer une équipe. Ensuite, nous verrons si nous irons plus ou pas, mais jamais moins. »Il a également confirmé que les étapes seront avancées en termes d’horaire pour que la nuit arrive et se souvient que la météo ne leur fait pas peur car, en principe, il n’y aura pas de neige en ces dates.