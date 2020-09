Tour de France 2020 :

Cela mérite d’être reconnu. Jésus Herrada Il a soulevé des milliers de fans espagnols du canapé qui rêvaient de célébrer un autre triomphe dans la course la plus importante du monde. Porté par l’expérience offerte par près d’une décennie chez les professionnels, le manchego a su se réguler sur les pentes les plus exigeantes de la Lusette pour ramasser les cadavres jusqu’à ce qu’il retrouve Lutsenko. Le moteur Astana roulait déchaîné à ce moment-là à la recherche de la gloire après avoir démonté un saut de niveau auquel, en plus des deux protagonistes mentionnés, d’autres fous tels que Cavagna, Powless, Boasson Hagen, Oss, Roche et la renaissance de Van Avermaet.

Herrada, qui a vengé son frère José l’année dernière en remportant une étape en Revenir 24 heures plus tard que son membre de la famille s’est échappé après un génie de Madrazo, il réduisait la distance à 20 secondes. Il avait dépassé trois évadés avant d’atteindre ce stade. Le contact visuel et la dureté de la pente du dernier col (8,3 km à 4%) ont fait rêver l’ancien Movistar. Mais le déplacement de Loutsenko, qui a gagné çà et là (étape à LaVuelta, général d’Oman, Tour d’Almaty et Hainan …), l’a empêché de fêter sa victoire souhaitée. Il a courageusement payé l’achat d’un billet qui ne rapportait pas de jackpot. “Il n’y a pas beaucoup d’opportunités comme celle-ci. Sur le Tour, les victoires coûtent très cher. J’ai essayé de monter dans le col mais il était plus fort. J’ai préféré aller à mon rythme. Je savais que les derniers kilomètres étaient très durs, j’ai monté et rattrapé. les autres, mais j’en ai manqué un », s’est-il blessé après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Dans le groupe des favoris, Mitchelton de Yates était toujours préoccupé de donner un coup de main sur la dernière montée, avec Mikel Nieve. Personne n’a osé perturber l’ordre. Seul Alaphilippe a déchiré pour le butin de 2 secondes. Drapeau blanc entre quelques hommes du général qui évoquent le rythme soutenu et le peu d’avantage qu’ils croient pouvoir obtenir de leurs attaques prématurées comme excuses pour ne pas offrir la guerre entre candidats. Le seul qui a essayé, dans un geste de mélancolie, était Aru. Son départ du groupe ressemblait plus à une stratégie des EAU au cas où Pogacar se retrouverait plus tard assez fort pour attaquer qu’une véritable tentative de remporter la victoire. Personne n’a suivi sa roue et a éteint l’équipe.

Analyse de la sixième étape du Tour de France

“C’était une étape rapide, nerveuse et avec un rythme très, très fort à la fin. On est encore serré au classement général, on y va au jour le jour. Pourquoi un Tour aussi étrange, sans attaques? Eh bien, la vie est étrange. Regardez-nous ici, tous avec un masque, c’est déjà étrange », analysa Valverde. Movistar, comme la grande majorité, était plus conscient de ce que Jumbo et Ineos (qui dirigeait la course sans enthousiasme) que d’inventer une stratégie agressive.

On s’attendait surtout à ce que le Landa, le López, le Pinot, le Pogacar et la compagnie, ceux qui sont dans une deuxième rangée en attente de gratter le général, montrent le tubulaire. Ils n’ont pas. Le seul qui l’a puni fièrement était un Herrada qui, malgré sa déception, essaiera à nouveau. Le manchego est arrivé déconcerté, avec un visage de défaite. Mais, comme on le lit dans Don Quichotte, «le bien ne manque jamais de récompense». La prochaine fois, le triomphe viendra.