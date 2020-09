Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Basque a assisté à MARCA dans le Tour de France

Jonathan Castroviejo il a perdu son emploi. Le moteur Ineos, l’homme qui endurcit toujours le peloton, doit vivre un Tour différent après l’abandon de son leader Bernal. “L’équipe doit réfléchir à d’autres objectifs, maintenant il faut aller chercher des victoires avec Carapaz ou d’autres coéquipiers”, dit à MARK le cycliste espagnol, qui s’excuse pour les problèmes de son patron.

“Il a eu de la douleur. Le moment sera venu d’analyser ce qui s’est passé, mais je ne pense pas que ce soit un échec non plus. C’est du sport et il y a des moments où vous gagnez et d’autres pas. Maintenant, Egan a dû vivre cette partie, mais il a le droit. échouer parfois comme tout le monde », dit un coureur qui n’a pas l’habitude de diriger un Tour sans le gouverner avec son équipe. “Il est vrai que nous dominions avec Sky depuis de nombreuses années, mais tout a ses phases. Cette année, c’était au tour du Jumbo soit très fort. Ils se débrouillent bien et maintenant il faut vivre une autre course pour chercher de nouveaux buts », confie un coureur qui ne croit pas qu’Ineos ait commis une erreur dans l’alignement.« C’est aux patrons, Froome et Thomas Ils ne sont pas venus ici mais ce sont toujours de grands coureurs et ils donneront sûrement de la joie », explique-t-il.

Sur le général, Castro voit tout très même. “Roglic est le plus fort et il le montre. Mais il a un Pogacar qui tentera sûrement jusqu’au bout. C’est une course rare mais je pense que, malgré quelques plaintes, c’est à apprécier”, ajoute-t-il. Enfin, il a apprécié les options des Espagnols. “Landa manque un peu mais je pense qu’il a une bonne carrière, tout comme Movistar qui semble aller de moins en plus”, dit quelqu’un qui est sur la pmomparler relista pour la Coupe du monde la semaine prochaine à Imola. “Pour le moment, je ne pense pas à ça. Juste rentrer chez moi parce que je suis absent depuis juin. J’ai hâte de voir mes gens et ensuite nous penserons à de nouveaux défis”, conclut l’un des grégaires les plus puissants du Tour.