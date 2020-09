Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Sunweb dans remporte une belle victoire à son arrivée à Lyon

Kragh Andersen sur le podium à Lyon .

Le dans Soren Kragh Andersen, vainqueur de la quatorzième étape du Tour de France, ne pensez pas que vous auriez gagné dans la course la plus importante du monde: “Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, je me suis demandé si c’était vraiment le Tour”.

Journée pour se souvenir du coureur de Sunweb, qui a attaqué dans les rues de Lyon et personne n’a pu le revoir jusqu’à la ligne d’arrivée: “Je n’ai pas de mots pour décrire ce rêve. C’est fou»a déclaré le cycliste, qui a remporté la deuxième victoire de son équipe dans cette édition après l’exposition de Marc Hirschi.

“Je ne peux pas croire que j’ai gagné une étape. Quand j’ai dépassé la ligne, je me suis demandé si j’étais vraiment sur le Tour, parce que jour après jour, vous le vivez comme une course de plus. Quand je parlerai à ma famille, je réaliserai que tout ce que cela signifie “il ajouta.

Le cycliste a affirmé avoir une mémoire spéciale pour son frère, qui fait également partie de la Sunweb mais cela n’a pas été convoqué pour le Tour. En outre, Andersen a noté que les travaux du Bora hansgrohe Pour durcir la course, cela lui a finalement été bénéfique. “Ils ont réduit de moitié la taille du peloton et durci la course, ce qui nous a mis dans une situation parfaite. Plus la course était dure, plus elle nous a permis d’être offensifs à la fin.”.