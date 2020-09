Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ce dimanche, une autre journée en montagne au Grand Colombier

Kragh Andersen célèbre sur la ligne d’arrivée .

Soren Kragh Andersen surpris les équipes du sprinteurs et avec une attaque à un peu plus de deux kilomètres du but lyonnais, il réussit à remporter la quatorzième étape du Tour de France. Le coureur a fait du bon travail Sunweb que, bien que je l’ai présenté dans Agréable Avec une équipe discrète et sans avoir la référence d’un grand leader, il devient l’un des grands animateurs de la course.

La scène était passionnante, comme s’il s’agissait d’un classique. Bora hansgrohe il a durci le rythme dès le début en travaillant pour un Sagan qui, malgré l’un de ses pires moments, continue de se battre au maximum pour obtenir son huitième maillot vert. David De la Cruz il est retombé le jour où Romain Bardet n’est pas sorti après la commotion cérébrale d’hier. Tout a été résolu dans une fin angoissante où Marc Hirschi pour une autre de ses folies mais cette fois Andersen était l’exécuteur testamentaire.

Le cycliste de 26 ans a remporté la meilleure victoire de sa carrière, avec une avance de 15 secondes sur le peloton, mené par le Slovène Luka Mezgec et italien Simone Consinni. Le général n’a pas subi de changements parmi ceux qui optent pour la victoire finale et est toujours emmené par le Slovène Primoz Roglic, à 44 secondes de son compatriote Tadej Pogacar et 59 du Colombien Egan Bernal.

Il Grand Colombier (17,4 km à 7,1%) ouvrir la présence des Alpes au Tour de France cette année, mais pas avant de remonter le Mont de la Selle de Fromentel et Col de la Biche, deux ports de la première catégorie et qui pourraient être utilisés pour que l’un des favoris puisse faire des dégâts. Les courbes de la Grand Colombière seront le premier grand rendez-vous des favoris au général, une passe avec des sections allant jusqu’à 11,6% et des rampes maximales de 15%, ce qui ajouté à la chaleur étouffante peut être une passe infernale pour le peloton.