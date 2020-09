Tour de France 2020 :

Mas et Valverde, avec le meilleur de la montagne

Les membres de Movistar marche à travers le Tour de France avec un autre visage. Malgré les doutes initiaux, ils ont renversé la situation et se battent maintenant pour atteindre le podium, un sommet auquel un Enric Mas qui est huitième et s’agrandit chaque jour.

“Je préfère grimper des positions petit à petit que d’essayer de donner une belle attaque qui puisse me placer plus haut et puis je dois faire attention à ne pas perdre. C’est difficile, mais l’objectif n’est pas impossible”, a-t-il déclaré hier devant les médias espagnols lors de la jour de repos. L’Espagnol sait qu’avec Valverde à ses côtés, tout est plus facile.

“Il m’aide, on fait ça ensemble et, par exemple, dimanche on arrive avec les favoris. Ça donne la tranquillité d’esprit”, confie un cycliste qui semble capable de tout. “Je vais bien, les sensations sont meilleures maintenant que dans la première et la deuxième semaine, je vais pas à pas et il y a une arrivée très longue et difficile. Cela me donne confiance pour me voir devant, je m’améliore, mais c’est aussi vrai que les rivaux sont en meilleure forme. “Nous allons faire face à une semaine très exigeante et tout peut arriver. Tout le monde peut avoir une mauvaise journée. J’espère que cela ne nous touchera pas.”

L’objectif du podium est réel car il ressemble à quand j’ai conquis la boîte à LaVuelta en 2018. «Les sensations sont similaires à cette course, mais cette année est différente. Il y a d’autres coureurs, et ils sont tous au sommet maintenant. Cela pourrait être un Tour. élimination, c’est pourquoi le fait d’être huitième et de pouvoir avancer me motive plus que si j’étais cinquième et qu’il fallait empêcher les autres de me dépasser. “

Avec l’évolution de l’aspect physique, la partie mentale joue également un rôle fondamental dans un Mas qui pense investir dans l’apprentissage pour pouvoir concourir pour le maillot jaune dans les prochaines éditions. “J’ai l’air bien mieux que l’an dernier et je veux y retourner l’année prochaine en pensant à gagner le Tour, je dois me consolider en tant que chef d’équipe et venir avec une équipe pour être parmi les meilleurs.”

Alejandro Valverde, pour sa part, a l’air heureux de voir son équipe et sa propre performance. “L’objectif maintenant n’est pas d’entrer dans le top 10, mais d’être proche d’Enric, qui s’améliore de jour en jour.” Une aide, qui de par son expérience, est essentielle pour son partenaire Mas, qu’il voit “avec de vraies options pour monter sur le podium à Paris”.

«Je pense que mon aide est importante car avoir un partenaire dans le groupe avant est la clé, au cas où votre vélo vous tomberait en panne, vous avez une crevaison … Nous sommes également de hauteur similaire et cela peut être utile pour un changement de vélo. Nous sommes calmes. , l’équipe est en place, une semaine très difficile approche et nous savons que nous n’allons pas gagner le Tour, mais nous essaierons de grimper des positions “. Il sait que renverser le Slovène do Roglic-Pogacar sera compliqué, et tenter d’attaquer aussi, car il serait un rival à contrôler.

“Tout va être montagnard et compliqué. Tenter une évasion sera difficile, ils ne me laisseront pas et cela ne coûtera rien. Les renverser est presque impossible et ce serait s’immoler”, dit un Bala qui regarde déjà Imola. “Je suis content parce que je pense que je vais bien y arriver même s’il y aura d’autres coéquipiers avec des options arcoris”, conclut-il.