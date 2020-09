Tour de France 2020 :

Le Tour de France 2020 manque d’options pour gagner le Tour après une chute à la Colombière

Egan Bernal souffre dans la journée de ce dimanche.

Egan bernal Il a subi ce dimanche le plus gros coup de sa vie de professionnel. Il est resté au premier changement dans le Grand Colombier. “J’ai perdu trois ans de vie”; J’ai fait signe juste après avoir franchi la ligne d’arrivée. Celui avec Ineos il a manqué d’options de podium et tente désormais de se remettre pour tenter de gagner une étape après avoir franchi la ligne d’arrivée du colosse français pendant plus de 7 minutes du duo slovène qui le ramène sur le chemin de l’amertume.

«J’ai souffert depuis la première montée, je pense avoir perdu environ trois ans de ma vie à ce stade. J’allais à plein régime en espérant un miracle qui ne s’est jamais produit. J’ai tout donné, j’ai fait de mon mieux. Les autres sont plus forts et je ne pourrais pas suivez-les, il faut l’admettre », a déclaré le leader d’une équipe britannique qui n’a pas l’habitude de courir contre elle comme elle l’est actuellement. Le Colombien a assuré qu’il souffrait de problèmes de dos depuis la première étape du Tour, même s’il a ajouté que ce n’est pas l’excuse qui explique la perte de temps.

“Ce n’est pas la meilleure façon de commencer le Tour, j’ai eu des maux de dos tous les jours, mais je ne reste pas pour ça, c’est plus mal aux jambes que mal au dos, même si ce dernier est quelque chose que je dois regarder”, a-t-il commenté. le chef d’une équipe qui est partie Froome et Thomas à la maison en pensant qu’il était le plus fort.

L’autre grande victime de la journée était Nairo, qui a perdu 3’50 ”. Resté avec Bernal mais alors il a su se régler grâce à l’aide d’un collègue. Voilà, au général il a perdu deux places et maintenant il est de 9 à 5’08 ”. Ce n’était pas une bonne journée pour les Colombiens, qui ont au moins mis Urn sur le podium provisoire.