Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 C’est arrivé mercredi dernier et les raisons sont inconnues pour l’instant

Nairo Quitana pendant le contre-la-montre du Tour. .

S’il avait déjà des raisons d’être déçu de son rôle dans le récent Tour, l’Arka-Samsic a vécu un épisode qui peut être la goutte d’eau à sa médiocre prestation. Nairo Quintana, votre courtier en franchise.

Selon le Journal du Dimanche, gendarmes de la centrale française de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique Ils ont fouillé l’hôtel de la ville de Mgeve (Alpes) où séjournait l’Arka-Samsic mercredi dernier, après la 17e étape du Tour.

Le journal français précise que les chambres de Quintana et de ses compatriotes ont été fouillées Vainqueur Anacona et Dayer Quintana, ainsi que celles des masseurs. De plus, les voitures et le bus de l’équipe ont également été contrôlés.

L’opération, dont les enquêteurs n’ont divulgué aucun résultat, a été décidée de manière autonome, sans accord avec l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) dans le cadre d’une enquête préliminaire non précisée. Par conséquent, à l’heure actuelle, les raisons qui ont motivé la recherche, ni les détails du processus sont inconnus.

Emmanuel Hubert, gérant de l’Arka-Samsic, a confirmé l’information à L’Equipe sans plus commenter.

Quintana s’est écrasé lors de la première étape du Tour mais s’est rétabli et est resté avec des options au classement général jusqu’à ce qu’il subisse un nouveau à chaque étape 13 de la course.

Deux jours plus tard, déjà physiquement touché, n’a pas pu passer le test exigeant du Grand Colombier et dit au revoir à toute option dans le général, terminant à la 17e place à plus d’une heure du vainqueur, Tadej Pogacar.

Selon ., ce n’est pas la première fois que la brigade environnementale de la gendarmerie enquête sur les participants au Tour de France, bien que ses enquêtes n’ont jamais déterminé la commission de crimes.

En 2017, ils ont ouvert une enquête pour déterminer si il y avait des moteurs dans les vélos de certains cyclistes, mais ils l’ont fermé plus tôt cette année en raison du manque de preuves.

L’année dernière, ils ont également porté leur attention sur l’équipe Deceuninck, mais l’enquête a également été suspendue.