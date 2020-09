Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Plusieurs équipes sont en danger et le test français leur donne de l’air

Derniers mètres de l’étape 4 du Tour. .

Le cyclisme vit au bord de la pandémie. De tous les domaines du sport à pédales, ils répètent encore et encore l’importance qu’il avait pour le secteur que ce Tour de France était contesté. Selon la formation elle-même, l’investissement reçu par les groupes pour le parrainage est récompensé à 70% pour la visibilité offerte par la course la plus importante du monde, qui se situe également dans un laps de temps idéal.

Ce 2020, bien qu’étant retardé du mois habituel de juillet à fin août, la Grande Boucl a réussi à ne pas rivaliser dans les plages horaires avec d’autres grandes compétitions sportives à l’exception de l’US Open. Pour les équipes, le différend dans cette course a été clé, à tel point qu’il change leur panorama vital. Il y a ceux qui pourraient trouver une solution pour leur survie comme ceux qui changeront d’échelle dans le classement des riches.

Une liste qui mène clairement le groupe Ineos, dont le budget est de 46 millions d’euros. Derrière, sur le podium, se trouvent les Emirats Arabes Unis avec 30 et le CCC avec 21. Les Polonais, qui avaient été promus l’an dernier dans la catégorie après avoir acheté le siège BMC, disparaîtront à la fin de cette saison si un miracle ne se produit pas. Ses stars, comme Van Avermaet, abandonnent le navire d’un groupe dont la troisième place de cette liste est occupée par Groupama, désormais doté d’un budget de 20 millions. Les mêmes que Jumbo et Sunweb ont, un “ kilo ” de retard, sont Bora et Cofidis, qui en 2020 ont finalement progressé dans la catégorie. Deceuninck (18), Ag2R (17), Astana (17), Movistar (17), Bahreïn (16), Lotto (14), NTT (14), Mitchelton (13), Arkea (12), Trek (12) et Education First (10) complètent la liste. La performance de la dernière structure de classement, comme EF, est surprenante, devant d’autres avec un budget beaucoup plus important.

De tous, CCC, Astana, Bahreïn, Mitchelton et EF ont dû miser sur une baisse de salaire, un ERTE ou un report de salaire pendant la pandémie pour survivre cette saison. Une situation qui a été vécue dans d’autres formations de moindre catégorie. L’une des situations les plus étranges a été celle de la puissante Bahreïn McLaren de Mikel Landa, qui a vu comment la puissante marque automobile a décidé d’abandonner le projet quelques mois après l’avoir démarré. Son idée était de faire carrière dans le cyclisme comme ils le font en Formule 1, mais des problèmes financiers ont obligé une formation qui continue à chercher d’autres solutions à reculer afin de maintenir le cache de la campagne en cours.

Astana connaissait déjà quelques retards avant que cette nouvelle crise n’éclate. “Au Kazakhstan, les choses ne vont pas bien, comme dans le reste du monde. Le pétrole a baissé son prix. Nous devons dépenser peu importe cette année. Si le Tour n’avait pas lieu, il aurait été difficile de survivre”, a-t-il déclaré. Vinokourov, patron du céleste, dans le précédent. Heureusement, il semble que son équipe ne soit pas en danger tant qu’il trouve un autre sponsor ou diminue son salaire. La même chose arrive à Mitchelton, qui a déjà été libéré de la masse salariale d’Adam Yates, qui a signé pour Ineos pendant deux ans, mais qui après l’échec de la négociation avec Manuela Fundacin continue de plonger dans le marché pour sécuriser un projet qui, qui Oui, au moins il est valable pour une autre année. EF est maintenant celui sur le fil. Leur sort pourrait être la disparition, comme dans le cas de CCC. Ag2R, quant à lui, va jusqu’à 23 millions de dollars de budget grâce à l’entrée de Citroën. Celui qui ne souffre pas est Movistar, qui a signé Van Vleuten pour l’équipe féminine à la recherche d’une autre stratégie commerciale. À tous, le Tour donne vie.

Tout comme la situation dans le monde du cyclisme, avec les doutes de ne pas savoir si le Giro y Vuelta aura lieu en raison de la situation compliquée de la pandémie (les inscriptions n’ont pas encore été ouvertes au début du mois prochain), les équipes et le les cyclistes font leurs plans pour «sauver» la saison avec le Tour de France. C’est pourquoi ils sont allés avec tout à la ronde de gala. Nibali a été le seul grand capo à avoir exclu d’aller en France, tandis que Soler et Carapaz (qui étaient à l’origine allés à la Corsa Rosa) ont terminé dans le Tour en raison des demandes de leurs employeurs. Il y a beaucoup en jeu, ce qui a motivé Mads Pedersen à concourir ici alors que ce n’était pas dans ses plans au départ. Ne pas porter le maillot de champion du monde dans la course la plus importante du monde est un luxe que personne ne peut se permettre.

Cette année 601 650 euros seront distribués en prix en fonction du classement de chaque étape. Celui qui lève les bras obtient 11 000, le deuxième 5 500 et le troisième 2 800. Il y a aussi des prix pour d’autres classements (25 000 pour le maillot de montagne, le maillot vert, 20 000 pour le blanc et combatif et 50 000 pour le général de l’équipe). Le vainqueur final remporte 500 000, le deuxième 200 000 et le troisième 100 000. Jusqu’à 2 293 000 euros sont distribués au total en ce 2020, soit un peu plus qu’en 2019. Toute «aide» est peu pour un sport qui n’a qu’un seul mode de revenu.