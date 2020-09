Tour de France 2020 :

Les favoris du Tour de France 2020 soulignent qu’il y aura des différences

Après la journée de repos des favoris à Lyon, vient aujourd’hui le scénario attendu par beaucoup. Avant d’entrer dans la semaine décisive, les favoris affronteront l’une des grandes étapes de cette édition du Tour avec une fin en Grand Colombier. “Étant un nouveau défi, c’est une ascension terrible au final. Nous verrons comment cela évolue. S’il y a une option pour gratter les secondes, je vais essayer”, a déclaré Pogacar, dont tout le monde attend une attaque. C’est surtout le moment pour Landa et les Colombiens (Bernal, Urn, Lpez et Nairo), qui ont devant eux l’opportunité de couper le temps avant le feu d’artifice final, où il pourrait être tard. “Pour moi, ce dimanche (pour aujourd’hui) et mercredi prochain sont les jours de reine”, prévient un Landa qui a concentré toute son équipe.

Transformé en classique de ces dernières années, le Grand Colombier s’ouvre comme la ligne d’arrivée du Tour dans une étape atypique. Vous aurez une succession de trois cols dans les 80 derniers kilomètres avec des pentes brutales. A la veille du deuxième jour de repos et du feu d’artifice final dans les Alpes, les 174,5 kilomètres qui partent de Lyon apparaissent comme un terrain idéal pour faire éclater la course.

La journée offre de l’espace pour des attaques plus lointaines: d’une première montée au Grand Colombier, du côté moins traditionnel et sans atteindre son apogée, qui débute à 98 kilomètres et offre une pente moyenne de 8,1% sur 11 kilomètres.

Sur cette première ascension, les cyclistes affronteront des rampes pouvant atteindre 22%, les plus élevées que l’on puisse trouver en France, selon le directeur sportif de la course, Thierry Gouvenou. Un deuxième tremplin commence dès la descente du premier, avec l’ascension de La Biche et ses 6,9 kilomètres avec une pente de 8,9%, avant de grimper au sommet, cette fois, du Grand Colombier sur sa pente. mieux connu, celui de Culoz. «C’est un mélange du Ventoux et de la Madeleine», explique le coureur d’Arkea Maxime Bouet, né à ses pieds. Pour atteindre son sommet, qui à plus de 1500 mètres offre une vue impressionnante d’où l’on peut apercevoir le Mont Blanc, le toit de l’Europe et le lac d’Annecy, il faut franchir ses 17,4 kilomètres avec une pente de 7,1% moyenne, une montée moins explosive mais plus exigeante.

Après les révélations qui ont offert vendredi la montée au Puy Mary, le Grand Colombier a renversé nombre des derniers doutes qui persistent parmi les prétendants au général. Sans compter sur le prestige que signifiera une étape qui, pour la première fois, se termine à ce sommet, déjà transformée en mythe. Découvert en 2012 par le Tour, le peloton l’a traversé à deux autres reprises, en 2016, lorsqu’il a été grimpé deux fois, et en 2017, sans s’arrêter.

La grande anecdote de ce port date de 1978 lors de son ascension dans le Tour del Porvenir (la course par excellence des promesses). Ignorant sa ténacité, les participants ont dû poser les pieds sur terre pour pouvoir la couronner. Une décennie plus tard, il est entré dans le Dauphin, est devenu un classique de la Tour del Ain et atterrit désormais de cette manière particulière sur la Grande Boucle. Selon ceux qui le savent, aujourd’hui tout peut être bouleversé.