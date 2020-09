Tour de France 2020 :

Déclarations de passage du Tour de France 2020 entre Colombiens

La Colombie fait face à la deuxième partie de la Tour de France en tant que pays avec le plus de cyclistes classés dans le «top 10», quatre, prêts à défier les deux Slovènes qui ont montré le plus de force jusqu’à présent.

Egan bernal, défenseur du titre, est deuxième à 21 secondes du leader, le Slovène Primoz Roglic; Nairo Quintana, qui a signé trois podiums, est cinquième à 32 secondes; Urne Rigoberto, deuxième en 2016, est sixième à la même distance; et Michel-Ange Lopez est neuvième à 1,15.

Les quatre Colombiens, qui débutent en tant que leaders de leurs équipes respectives, ont bien enduré le match aller de la compétition et conservent leurs options intactes.

Pendant la journée de repos, Nairo (Arkea) a évoqué d’éventuelles alliances avec ses compatriotes pour tenter de renverser Roglic. Un commentaire auquel Bernal il a répondu ce mardi dans Vélo ESPN: “Comme c’est étrange que Nairo parle d’alliances alors que plusieurs fois j’ai attaqué et que je suis allé avec lui, je lui ai demandé le changement et il n’arrive pas à me jeter. Cela attire mon attention”.

Et est-ce que la relation entre les Colombiens, tous issus d’équipes différentes, n’est pas la meilleure. Urn et Nairo ont également eu un épisode controversé dans le passé sous la forme d’un croisement de déclarations comme Bernal et Quintana ont eu aujourd’hui.