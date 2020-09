Tour de France 2020 :

La légende du cyclisme du Tour de France 2020 offre sa vision dans LEquipe

Eddy Merckx avec deux images de Roglic avec Pogacar et une autre de l’équipe Jumbo

L’affichage de Tadej pogacar dans le contre-la-montre de samedi, où il a tracé une différence de 57 ” Primoz Roglic qu’il avait presque conquis le maillot jaune, a suscité de nombreuses réactions dans le monde du cyclisme.

Le dernier vient de la main de l’un des hommes les plus importants de ce sport, Eddy Merckx. “Le Jumbo a conduit le Tour bêtement. Depuis trois semaines, ils n’ont rien laissé se passer mais ils ont oublié qu’ils avaient l’enfant à 50 ans“, noté dans” LEquipe ” Ex-cycliste belge, qui a clairement vu que Pogacar pourrait revenir dans une journée aussi difficile que samedi dernier.

Et donc il s’en souvient maintenant ‘Cannibale’. “Demandez à ma femme. Je dis depuis des jours qu’avec 57” Roglic ne pouvait pas être calme au CRI “, il expose maintenant ce qui est considéré comme le meilleur cycliste de tous les temps.

La vérité est que les Jumbo n’ont pas profité de leur supériorité et ont laissé en vie un Pogacar qui n’a pas hésité à faire demi-tour au général dans l’étape samedi dernier. Le Slovène, troisième plus jeune coureur à conquérir le Tour, a remporté le maillot du général, du Mountain et du meilleur jeune après avoir terminé une course inoubliable.

“Évidemment, je suis déçu parce que nous voulons toujours gagner. Mais je suis très fier de ce que j’ai fait. Je suis aussi fier du travail accompli par tous les membres de mon équipe. Je pense que nous avons montré de grandes choses pendant trois semaines. Nous devons juste féliciter. PogacarIl était tout simplement le meilleur et méritait sa victoire », a déclaré quelqu’un qui se battra pour plus de titres.

“Nous continuerons à nous battre. Gagner le Tour dans le futur? Nous verrons ce qui se passera. Je n’y pense pas du tout. Je vis au jour le jour et je veux profiter de ma place dans ma carrière. Je me suis préparé pendant de longs mois pour cette course. et je veux savourer un peu tout de suite », a-t-il conclu.

