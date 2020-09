Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Rigoberto Urn défend le cyclisme sans potentiomètre, un sport de sensations

Rigoberto Urn lors d’une étape du Tour de France. .

Le Peer Tour, deux coureurs slovènes, deux colombiens, deux anglophones et deux espagnols dans les huit premières positions, laisse une certaine déception chez le fan qui ne comprend pas que tout se résume à l’attaque des favoris sur les deux dernières rampes à la recherche du bonus ou d’un écart minimum. L’étape d’hier où rien ne s’est passé était un autre argument pour les critiques. Plus que jamais, c’est une course d’élimination.

Pour la défense des cyclistes, ce sont les vitesses élevées auxquelles ils vont dans la course et que, dans cette édition, ce sport, touché par la pandémie comme tous les autres, la survie est en jeu à chaque étape. Sûrement, jamais une quatrième place ne sera aussi valorisée, même si elle ne monte pas sur le podium des Champs Elysées.

Cyclisme en direct temps de potentiomètre, watts, pulsomètres, buzzers de modem, interphones -Toute journée où tu baisses tellement la tête qu’elle en fera une bonne, des gadgets qui, d’une manière ou d’une autre, nuisent au facteur humain.

Les jours semblent avoir été conçus par des scientifiques qui tirent des vecteurs dans des graphiques jusqu’à ce que le signal soit activé dans les couloirs pour entrer au combat. Ils sont tous comme ça, nouvelle école, cyclisme sur YouTube, ce qu’ils entendent des vétérans qui diffusent maintenant des connaissances sur les plats de télévision, il y avait un autre cyclisme de grands pjaras, des fuites sans fin dans lesquelles il courait pour des sensations. Comment Urne Rigoberto, le dernier porteur du feu sacré.

Le Colombien, troisième au classement général, est un gars étrange dans ce monde. Le cycliste d’Antioqua, 33 ans, tout est fait et bien fait dans sa carrière: Vice-champion olympique et deux podiums consécutifs au Giro d’Italia (deuxième en 2013 et 14), au même endroit du Tour 2017 est le seul pilote de l’avant qui dédaigne ces artefacts.

Qu’ils pèsent beaucoup et qu’il écoute son corps, dit-il, tout en revendiquant le cyclisme des libertés. Il le fait à partir de l’expérience et de la fluidité qui vient d’avoir résolu la vie de sa famille et celle de sa femme. C’est pourquoi il a donné le vélo.

Et avec cette stratégie qui exaspère les gars comme David Brailsford, qui sur le Tour éprouve la nostalgie du patron qui a déplacé la course à volonté pendant une décennie et qui assiste maintenant à la défaite – c’est le sport qu’il faut retenir – d’Ineos et Egan bernal, Urn a été planté avec cinq jours restants à 1:34 du maillot jaune.

Non, ne gagne pas. Dans le cycliste Antioqua, il ne fait confiance qu’à lui-même et aux chats qu’il vient d’acquérir, comme il se souvient, mais apprenez également aux jeunes que tout n’est pas dans les simulateurs.

Pareil que Jimmy Connors a remporté un US Open avec le T2000 emprunté, une raquette qui avait été abandonnée, ou Jos Mara Olazbal était le dernier golfeur à gagner des tournois avec le 1 fer dans le sac, Urn revendique un cyclisme qui n’existe plus. En quoi seuls croient lui, ses chats, deux romantiques et un domestique. Suffisant.