Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les équipes s’étaient battues pour abaisser cette mesure

Il Tour de France exclure les équipes dans lesquelles deux cas positifs de COVID-19 sont confirmés dans le groupe de personnel transféré à la course, et pas seulement chez les coureurs, ont déclaré des sources de l’organisation à Efe.

Le directeur de course, Christian Prudhomme, a assuré que la mesure a été adoptée en concertation avec les autorités sanitaires françaises, qui sont celles qui établissent le cadre de protection sanitaire contre la pandémie.

Reste à savoir si les deux points positifs doivent concerner uniquement les huit coureurs ou tout le personnel de l’équipe. Finalement, le Gouvernement français a imposé la mesure la plus drastique.

Chacune des 22 équipes compte un groupe de 30 personnes sur le Tour, qui sont isolées dans une bulle sans contact extérieur, pour éviter la contagion entre leurs composants, ce qui porte le nombre de personnes à surveiller à environ 700.

L’Union Cycliste Internationale a imposé au Tour que les points positifs doivent être confirmés avec un second test à prendre en compte et les organisateurs ont assuré qu’ils le feraient chaque fois que possible dans le délai imparti.

Le Tour a transféré à la course un laboratoire mobile capable de réaliser 50 tests quotidiens les jours avec étape et 350 les jours de repos.

La menace d’exclusion s’ajoute aux autres restrictions imposées à une course qui a déjà dû être retardée de deux mois par rapport à ses dates habituelles en raison de la pandémie.

Après un été de calme relatif, le COVID-19[feminine Il a repris des forces en France, où les autorités sanitaires ont annoncé ce vendredi plus de 7 000 positifs en 24 heures.

L’organisation a imposé des restrictions au public, qui sera pratiquement absent les premiers jours à Nice et qui sera très contrôlé dans les étapes de montagne, où se rendent généralement plus de spectateurs. Tous sont invités à respecter les mesures de sécurité et à porter des masques, ce qui sera également obligatoire pour les cyclistes avant le départ des étapes et juste après avoir franchi la ligne d’arrivée.