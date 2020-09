Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Pogacar et Carapaz sont également entrés dans le groupe principal

Mikel Landa lors d’une course cette saison

Le fan a demandé un spectacle et le Bora-Hansgrohe l’a offert aux premiers changements. La puissante équipe allemande a dynamité la septième étape de cette Tour de France grâce au rythme élevé qu’il a imposé dès les premières mesures.

Au cours de la première heure, il a été roulé à une moyenne de 46,2 km / h en moyenne, ce qui montre qu’il a commencé avec beaucoup d’enthousiasme. Le premier favori à avoir peur était Dumoulin, alors c’était Marc Soler qui a frappé une chaleur pour se réengager après avoir subi une chute. Les favoris se sont inscrits attentifs à la manœuvre de Bora, semblable à celle du Cannondale de Sagan en 2013 sur le chemin d’Albi, et ils ont été regroupés dans le premier secteur. Dans le sprint intermédiaire de Saint-Sernin-sur-Rance Trentin dépassait Sagan, mais l’équipe slovaque prenait de plus en plus de distance Bennett, qui est devenu un martyre pour lui Deceuninck la chasse.

Quand ils manquaient 30 km pour la fin, Ineos pressé et utilisé la force du vent pour créer un ventilateur qui coupe le Landa, Pogacar et Porte. Carapaz Il a également été laissé pour compte mais, dans son cas, par une crevaison intempestive. Ils parlaient depuis la fin de la journée d’hier que le vent serait décisif et ça l’était.

Le reste des favoris a réussi à se faufiler dans la bonne coupe. Peut-être l’incident de Carapaz a amené Ineos à ne pas appuyer trop fort et les trois ont pu «sauver» le scrutin en perdant seulement 1’21 ”. Van AertEncore une fois, il a pris la 7ème étape avec un professeur en résolvant le esprnt d’une excellente manière. Il a été imposé au Norvégien Edvald Boasson Hagen et le Français Bryan Coquart.Adam YatesPar conséquent, gardez le jaune avant l’arrivée des Pyrénées ce week-end.

En ce huitième jour de compétition, le serpent multicolore atterrir dans les Pyrénées affronter deux ports de première catégorie et un de catégorie spéciale. Le Col de Ment (6,9 km à 8,1%) ouvrent la saison avant de commencer à penser à la classique enchaînée Port de Bales (11,7 km à 7,7%) et la Col de Peyresourde (9,7 km à 7,8%), dont la descente pourrait décider de la course parmi les membres d’une escapade qui pourraient avoir leurs chances de victoire.