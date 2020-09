Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Vous pouvez faire demi-tour aujourd’hui

En l’absence de quatre étapes à parcourir, trois d’entre elles sont compétitives si vous retirez le trajet de l’équation. Paris, le général est plus serré que jamais ces derniers temps. Maintenant même, Mikel Landa (7), Enric Mas (8) et Alejandro Valverde (10) Ils sont installés dans un Top 10 où ils espèrent continuer à grimper des positions.

“Je suis content, c’est vrai que j’aurais aimé aller un peu plus loin. En l’absence de 3 kilomètres j’allais très bien, je suppose que j’ai un peu souffert de l’altitude, mais je ne peux pas nier que je suis heureux et satisfait”, a déclaré Enric Mas. Movistar’s est désormais huitième au général à 4,18 derrière le leader, mais il a souligné l’amélioration constatée dans les dernières étapes. “On y va pas à pas. On a déjà dit que l’équipe était un peu en retard dans la préparation, mais maintenant je suis huitième au général. On est dans la troisième semaine, ce qui est très difficile, tout est possible”, a-t-il déclaré avant de saluer la stratégie d’un Mikel Landa qui parcourt une place au-dessus dans le général.

“Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des gens et Landa a peut-être passé un mauvais moment. C’est du cyclisme et celui qui ne prend pas de risque ne gagne pas. Mikel a risqué. Ce n’est pas que ça n’allait pas bien, c’est que les autres étaient plus forts”, a-t-il dit.

Celui qui n’a pas pu profiter de l’excellent travail de son équipe était Landa, qui manquait de force dans la phase finale. Je me suis dégonflé dans la partie finale et non seulement je n’ai pas pu le faire avec le Jumbo, ni avec le reste. Je n’ai pas eu la meilleure journée, et c’était aujourd’hui le jour », a déclaré le Basque à l’objectif du Col de la Loze.

L’ancien joueur de Movistar était clair que l’étape était la clé, c’était son terrain et le bon moment pour jouer ses tours. “Tu devais essayer avec n’importe quel sentiment que j’avais. Quand Pello et Caruso tournaient, j’avais du mal à les suivre, mais tu penses aussi que les autres ont du mal. Tu devais essayer.”

De la septième place, à 3h27 du leader Roglic et 2 minutes de la troisième étape, Mikel Difficile de prendre une photo depuis la loge parisienne: «Le podium est compliqué, mais l’étape de ce jeudi, après la fatigue d’aujourd’hui [por ayer] Cela peut être chaotique. Nous allons voir ce qui se passe. C’est compliqué”.

L’une des grandes nouvelles du jour a été offerte Valverde, qui est entré dans le Top 10. Le Murcian est le squire de luxe du Mas et y parvient sans se déconnecter d’un général où il n’y avait pas tant d’égalité depuis 1980. L’atout de Las Lumbreras pourrait être la clé dans une étape comme aujourd’hui, où le classement pourrait à nouveau subir un nouveau revirement.