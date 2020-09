Tour de France 2020 :

Des produits dopants du Tour de France 2020 ont été trouvés et il y en a déjà deux arrêtés

L’Arka-Samsic avant le départ de la 19e Tour cap. .

Le parquet français a ouvert un enquête préliminaire contre une équipe cycliste soupçonnée de dopage dans le Tour de France et il y a déjà deux détenus dans le cadre de cette opération, bien que leur identité n’ait pas été révélée.

Bien que le procureur ne précise pas l’équipe concernée, tant le quotidien sportif L’quipe que l’hebdomadaire Le Journal du Dimanche ont souligné qu’il s’agit du Français Arka-Samsic, dont le chef de rang est le Colombien Nairo Quintana.

Les médias français ont indiqué que les enquêtes, entre les mains du procureur de Marseille, ont été ouvertes après la découverte de “nombreux dispositifs médicaux, y compris des médicaments, pouvant être classés comme dopants”.

Ce même lundi, on savait également que la gendarmerie française fouillé la chambre de l’un des hôtels de Quintana et de deux autres compatriotes le vôtre à l’Arka la semaine dernière pendant le Tour.

Selon la presse française, la perquisition a eu lieu mercredi dernier à l’hôtel de Megve, dans les Alpes, tôt le matin.

Les agents de la brigade de lutte contre les délits environnementaux et de santé publique sont arrivés avec un ordre judiciaire et ont fouillé la salle de Quintana, celle de son frère Dayer et celle de Winner Anacona, en plus de ceux des masseurs et de certains véhicules, a indiqué Le Journal du Dimanche.

L’hebdomadaire a ajouté que cet enregistrement avait été fait pas de lien avec l’Agence française antidopage (AFLD), responsable des contrôles pendant le Tour.