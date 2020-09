Tour de France 2020 :

Les résultats du Tour de France 2020 seront publiés mardi

Aujourd’hui vient le premier jour de repos dans le Tour de France et le débat se tournera à nouveau vers Covid-19. Après neuf étapes, au cours desquelles les organisateurs sont devenus obsédés par le maintien des cyclistes et de leurs assistants dans une bulle, il y a curiosité de savoir si la pandémie a réussi à briser le contrôle. Tous les coureurs réussiront leur test PCR, bien qu’ils n’auront les résultats que le même mardi matin avant l’étape.

Si au cours de la semaine l’afflux de public a été beaucoup moins important que lors d’occasions précédentes, les deux journées pyrénéennes du week-end ont laissé des images de plus de fans sur le bord de la route, beaucoup d’entre eux sans masque et sans respecter la distance de sécurité.

Il était particulièrement surprenant de voir la quantité de public qu’il y avait samedi lors de l’ascension vers Peyresourde, le dernier port de la journée, où de nombreux drapeaux basques et ceux d’autres régions d’Espagne ont été aperçus. Lors de la montée vers Marie Blanque, la dernière élévation dimanche, il y avait moins de public, peut-être à cause de la pluie. “C’est toujours agréable d’être près de chez soi, mais il est vrai que certains ne portaient pas de masque. Voyons si on peut amener tout le monde à le porter, que l’on respecte tous les protocoles pour le bien de tous”, a déclaré Snow dans un message répété par la plupart de ses collègues.

“Le risque est élevé car avec deux infections nous pouvons rentrer chez nous. Nous devons prendre des mesures extrêmes. Je ne sais pas si c’est une décision injuste ou non, mais nous sommes convaincus que tout ira bien d’ici à Paris”, nous dit De la Cruz.

“Il y a un danger pour nous, mais le soutien du public est également apprécié”, a déclaré Castroviejo, qui se souvenait au moins comment se déroulaient les courses avec des gens après plusieurs essais sans ou presque pas de public. La situation est passée inaperçue par Urn, qui a cependant vu plus tard des vidéos montrant des fans sans «masques». Tu dois être prudent. L’équipe et le Tour prennent grand soin de nous, il faut demander aux fans de faire attention », a-t-il commenté. Il y a aussi eu des images inattendues dans les hôtels des équipes, qui en théorie devraient être des forteresses pour isoler les coureurs, mais que Ils ont été cassés à de nombreuses reprises. Le Tour a réalisé une cinquantaine de tests par jour tout au long de la semaine, mais les résultats n’ont pas été communiqués.

Tous les certificats arriveront avant la dixième étape et c’est là qu’intervient la peur des coureurs, qui savent qu’avec deux positifs au sein d’une même équipe ils rentreront chez eux bien qu’ils devront refaire le test pour éviter les faux positifs. L’Association des cyclistes professionnels (ACP) a demandé aux fans d’encourager les routes de manière responsable et respectueuse et à l’organisation de renforcer les mesures de précaution dans les zones de basse vitesse. Personne ne veut que le virus arrête le spectacle dans une bulle qui, à ce jour, fonctionne.