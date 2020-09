Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Aujourd’hui, une finale inconnue est grimpée dans la manche française

La sixième étape de Tour de France célébrée aujourd’hui se terminera par la première arrivée intacte de cette édition. Il Mont Aigoual, de 8,3 kilomètres et un écart moyen de 4%, clôturent cette nouvelle journée où les principaux candidats à la victoire en finale seront à nouveau testés. L’arrivée au dernier port apparaîtra après une chaîne qui commence avec 46 kilomètres pour aller jusqu’à la ligne d’arrivée et où le Col des Mourezes à la troisième place et le Col de la Lusette à la première place seront escaladés avec 11,7 kilomètres et une moyenne de 7,3%. inégalité.

De son sommet à 1567 mètres d’altitude, le panorama qu’offre le Mont Aigoual s’étend par temps clair depuis le Alpes aux Pyrénées. L’équipe du Tour a eu l’occasion de grimper ici en 1987, au cœur d’une étape qui a fini par remporter le sprint à Avin el Neerlands Jean-Paul van Poppel. Pourtant, à ce stade de la course, l’ancien vainqueur de Liège-Bastoa-Liège (1982) Silvano Contini était celui qui courait en tête sans avoir trop d’influence sur le résultat final de cette étape.

Après le pauvre show vu ces derniers jours, les grands coqs de cette course ont l’opportunité de combler l’envie d’un show que certains fans ont qui s’accrochent à la difficulté de la fin de l’étape d’aujourd’hui pour confirmer leur envie d’attaquer. “Si je peux je vais attaquer parce que j’adorerais prendre le jaune. C’est une étape qui, vue sur papier, peut être bonne pour moi”, a déclaré Tadej Pogacar à la fin de la cinquième étape, où son équipe a gardé autant que possible la réflexion sur un possible attaque sur Mont Aigoual. Qui n’exclut pas de montrer sa tête, c’est Alejandro Valverde, qui a tenté d’expliquer ce qui s’est passé hier avec l’expérience que les années lui donnent. “La vérité est qu’une étape sans pauses dont je ne me souviens pas, ça doit être il y a longtemps. Il reste encore beaucoup de Tour et on savait que nous allions atteindre le sprint. C’était une journée calme, même si les 50 derniers kilomètres étaient une crise cardiaque parce que nous y sommes allés devant, très attentif, car certains dangers devaient être évités “.

Compte tenu de ce qui arrive aujourd’hui dans le Mont Aigoual, le Murcien était optimiste malgré les secondes que lui et Enric Mas ont perdues à Orcires Merlette: “Voyons ce qui se passe. Nous devons être confiants car l’équipe va aller plus loin.”

Celui qui prévoyait de sortir avec tout et de continuer à le faire en dépit d’être le nouveau chef est Adam Yates. “J’aurais aimé battre Alaphilippe Par ma force, en fuite, pas par ici. Maintenant, rien de ce qui devient jaune ne changera. L’approche sera la même, c’est une étape plate et il n’y aura plus d’histoire jusqu’à la fin », a déclaré le pilote Mitchelton de 28 ans, qui sait déjà ce que c’est d’être 4 dans cette course et dont les belles performances lui permettent de rêver en grand.

Au sommet de la Mont Aigoual il y a une station météo où vous pouvez voir Méditerranée, Alpes, Pyrénées … Mais les coureurs n’auront pas beaucoup de temps pour admirer le paysage ou la météo, car les 30 derniers kilomètres n’arrêtent pas de grimper. Avec 11,7 kilomètres de dénivelé et une pente moyenne de 7,3%, ce géant du Massif Central vous surprendra avec des rampes pouvant aller jusqu’à 13%, une plateforme suffisante pour lancer des attaques, même si une fois le sommet sauvé, les cyclistes devront encore parcourir quinze jours kilomètres de l’observatoire météorologique.

Un profil qui rend le déroulement de l’étape imprévisible, mais qui limite encore plus les attaques entre les favoris pour la victoire finale. Dans tous les cas, le Tour inclura un autre paysage merveilleux sur sa liste de paie, encore une autre carte postale. C’est-à-dire avec moins de monde que d’habitude en raison du foutu coronavirus. Sur cette photo historique, ils veulent apparaître Yachts, Pogacar, Landa, Alaphilippe et compagnie, qui rêve de renverser le général.