Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les équipes étaient présentées ce jeudi à Nice

Le Tour de France a commencé ce mercredi pour rouler Agréable avec la présentation des équipes. Dans un lustré Place Masséna Protégés par le protocole sanitaire soigné, les cyclistes qui feront un effort sur le parcours à partir de samedi ont salué une poignée de fans qui se sont approchés de la célèbre enclave.

La Big Boucl a apporté la normalité à un pays dont la courbe de contagion par Covid-19 continue de croître chaque jour (+3 000 en moyenne). Pour préserver la course, un dispositif à bulles a été créé pour protéger les coureurs et le personnel technique et médical. Les interactions avec les autres éléments de la preuve, y compris la presse et le public, seront limitées au minimum.

Christian prudhomme, directeur du test, a assuré qu’il y aura du public, mais moins, car en septembre la plupart des Français n’ont pas de vacances et les enfants ont déjà commencé l’école. En outre, on s’attend à ce qu’il y ait moins d’étrangers, qui dans d’autres éditions représentent 20% du public et jusqu’à 50% dans certaines étapes montagneuses.

Dis le Amélie, “La chance, c’est comme le Tour de France: on l’attend toute l’année et puis ça passe vite.” De l’équipe, ils répètent la même chose: “Profitons-en parce qu’alors nous ne savons pas.” L’adaptation physiologique, le temps et les plans d’entraînement spéciaux sont des facteurs qui mèneront à des événements inattendus.

Cet itinéraire est principalement montagneux (8 étapes montagneuses, dont 4 avec un haut de gamme) bien que, en raison de l’échelle de temps, des cyclistes comme Roglic et Dumoulin pourront en profiter. Les grands bénéficiaires sont d’autres comme Nairo, Landa ou Pinot qui n’auront pas un chrono long et plat où ils pourront s’en tirer.

Le pourcentage élevé de journées en demi-montagne pourrait permettre aux cyclistes comme Alaphilippe de se voir dans la pommade. Le dessin de ce Tour semblait créé pour les intérêts d’un coureur qui en 2019 s’habillait presque jusqu’au bout en jaune mais cette fois n’a pas fini si bien.

Le profil des étapes rendra difficile la Ineos ou Jumbo, qu’ils n’auront pas le contrôle de la course aussi facile que Sky l’a fait dans le passé. Le doute est de voir s’il y a quelqu’un qui leur tient tête. Parmi les favoris, beaucoup s’accordent pour désigner un nouveau venu dangereux: Pogacar et ses puissants Emirats Arabes Unis.

Quant aux Espagnols, il n’y a presque pas de certitudes. Landa est le candidat non retenu, mais le candidat sans dossier et Valverde celui qui finit toujours par préparer le dîner… À eux deux, ils chercheront à égayer les soirées de milliers de fans qui le suivront à la télévision. Le Tour des Inconnus est arrivé.