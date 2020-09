Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Moins public et plus de mesures anti-Covid-19

Le Tour de France a durci les mesures de protection de la santé pour le reste de la course pour les adapter aux nouveaux protocoles fixés par le gouvernement pour ralentir l’avancée de la Pandémie de covid19. Le nombre maximum de personnes admises aux départs et les objectifs des trois prochaines étapes seront considérablement réduits, à 2 500 personnes, 1 000 de moins que prévu initialement. Au départ de la quatorzième étape, à Clermont Ferrand, cependant, un grand nombre de personnes se sont rassemblées, un samedi, par beau temps et dans une région très amoureuse du cyclisme.

Le Tour renforcera également l’accès aux différents ports de la course pour éviter une foule nombreuse. Les trois étapes suivantes traversent des départements que le gouvernement classe comme «rouges», Rdano, Ain et Isre, en raison de la forte incidence de la pandémie, qui oblige le Tour à resserrer le contrôle. La course a déjà traversé la zone rouge à son départ de Nice, les mesures seront donc similaires à celles prises il y a deux semaines. Les deux suivants, dans le massif du AlpesCependant, ils passeront par des départements moins touchés par la maladie.

En particulier les étapes qui se termineront au Col de la Loze, mercredi prochain, et à La Roche-sur-Foron, le jour suivant. Les organisateurs ont rappelé que l’accès aux fossés à l’extérieur des ports n’a pas été restreint par les autorités, mais qu’il est obligatoire de porter un masque.