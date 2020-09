Tour de France 2020 :

Un leader qui dit ne pas vouloir être un leader, des ardoises gelées, la course bloquée … le Covid-19 Tour met beaucoup de temps à sortir de la léthargie et, sur le point d’achever son premier tiers, semble confiné, avec la lutte des favoris en mise en quarantaine et sans quitter le spectacle attendu.

Si les organisateurs avaient imaginé une première semaine pleine de montagnes, avec des opportunités d’attaques et d’aventures, les prétendants au podium parisien ont préféré garder leurs cartes en sécurité et ne pas gaspiller leurs forces. Les Pyrénées, avec deux étapes de haute montagne mais pas de haut de gamme, apparaissent à l’horizon comme une nouvelle opportunité de débuter les hostilités et de sortir la course de l’enfermement qui, pour l’instant, a laissé peu de signes de divertissement.

La manche de gala atteindra son premier grand massif avec un leader des circonstances, le Britannique Adam Yates, qui avoue ne pas aspirer à gagner le Tour, seulement des étapes. Il a ajusté le jaune après avoir été sorti de la douche et il semble que cela ne durera pas longtemps pour un coureur qui sait ce que c’est faire 4 dans cette course, mais qui chevauche la Grande Boucle avec d’autres prétentions loin du général.

A 3 secondes, c’est Roglic, le seul à avoir enregistré sa force, avec son triomphe à Orcires-Merlette, une attaque lente et peu concluante qui a pourtant montré que derrière se trouvaient les problèmes physiques qui l’ont fait sortir du Dauphin. Tous les autres favoris sont enfermés dans une pièce de 20 secondes, dont les fenêtres ne sont ouvertes que par des bonus. Peut-être que Landa a la réponse à tout: “Il y a une peur de se précipiter, d’avoir chaud et de perdre du temps.”